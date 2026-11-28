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PSV unggul 2-0 atas Go Ahead Eagles saat jeda laga VriendenLoterij Eredivisie berkat gol Filip Kostic dan Ruben van Bommel. Namun, muncul pertanyaan apakah gol kedua itu seharusnya disahkan.

Sebelum gol yang mengubah skor menjadi 2-0, bola keluar lapangan di dekat bangku cadangan PSV. Bosz menangkap bola itu dan segera memberikannya kepada Kostic, yang kemudian cepat melakukan lemparan ke dalam. Serangan itu berujung pada gol Van Bommel.

Saat jeda, momen itu dibahas dalam VriendenLoterij Eretribune di ESPN. “Bosz punya peran yang cukup krusial dalam gol kedua,” kata Ronald Waterreus membuka pembahasan.

“Di awal acara, kita membahas bahwa hampir semua pemain PSV sudah pernah mencetak gol, tetapi Peter Bosz sekarang juga punya satu assist. Itu mengesankan,” ujar Waterreus sambil berkelakar.

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Pembawa acara Aletha Leidelmeijer mencatat bahwa hal itu secara aturan tidak diperbolehkan. Untuk mencegah anak gawang menghambat jalannya pertandingan, pemain kini harus mengambil bola dari kerucut di tepi lapangan sebelum melakukan lemparan ke dalam.

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“Secara aturan, itu tidak diperbolehkan,” Waterreus setuju. “Namun, saya rasa tidak ada yang akan mempersoalkannya. Menurut saya itu juga wajar, karena dalam semangat permainan, hal ini tentu tidak ada hubungannya dengan menghambat jalannya pertandingan.”

Marciano Vink sependapat dengannya. “Menurut saya juga sangat wajar jika bola mengenai Anda, lalu Anda memberikannya kepada pemain sendiri. Bayangkan jika bola mengenainya, lalu dia hanya berdiri dengan kedua tangan terangkat karena tidak boleh berbuat apa-apa. Itu akan sangat aneh.”

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Waterreus menutup pembahasan: “Semua aturan itu tentu dibuat untuk mencegah tindakan yang menghambat jalannya pertandingan. Jika mengikuti bunyi aturan secara harfiah, mungkin masih ada yang bisa mempermasalahkan hal ini. Namun, menurut saya justru menarik bahwa Peter Bosz juga masuk daftar pemberi assist.”