Tariq Kayal, ketua komite kepatuhan di Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi, menolak untuk hanya berpegang pada laporan komite wasit mengenai gol yang dicatatkan atas nama pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, selama pertandingan melawan Al-Faisaly pada pekan ke-11 Liga Roshn Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa komite menunggu keterangan resmi dari wasit pertandingan Abdullah Al-Owaidan untuk memastikan identitas pencetak gol tersebut.

Kayal mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiah", bahwa komite akan mempelajari seluruh laporan terkait insiden tersebut, di tengah perdebatan mengenai apakah Ronaldo benar-benar mencetak gol itu atau bola masuk ke gawang secara tidak sengaja melalui bek Al-Faisaly asal Brasil, Andre Girotto.

Ia menambahkan bahwa komite menunggu keterangan wasit pada hari Senin ini, sebelum mengambil keputusan akhir, seraya menjelaskan bahwa komite akan menetapkan pencatatan gol sesuai dengan hasil peninjauan laporan-laporan tersebut, kemudian menyampaikan keputusannya kepada liga untuk disahkan secara resmi.

Kayal menolak mengungkapkan rincian laporan komite wasit atau identitas pemain pencetak gol dalam catatan saat ini, seraya menekankan bahwa keputusan komite kepatuhan akan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, serta tidak ada klub atau pihak mana pun yang berhak mengajukan keberatan atasnya.

Ketua komite tersebut menunjukkan bahwa pertemuan hari Senin juga akan menyaksikan peninjauan laporan-laporan pekan lalu, termasuk laporan para koordinator media, koordinator pertandingan, dan manajer stadion, untuk memantau pelanggaran apa pun dan menerapkan sanksi yang diatur dalam regulasi.

Kayal mengungkapkan telah dikeluarkannya banyak keputusan sejak awal musim yang tidak diumumkan komite kepada publik, seraya menegaskan bahwa pengambilan keputusan apa pun tunduk pada keyakinan penuh atas kebenarannya, jauh dari afiliasi dan kecenderungan, dan ia mencontohkan klub Al-Ahli, seraya menjelaskan bahwa klub itu adalah klub yang paling banyak terkena denda yang dikeluarkan komite sejak dimulainya musim.