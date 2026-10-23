Cristiano Ronaldo mencetak satu gol untuk membantu Al-Nassr meraih kemenangan 1-3 atas Al-Faisaly. Gol itu menjadi gol resmi ke-982 sepanjang karier pemain Portugal berusia 41 tahun tersebut, meski sempat muncul perdebatan seusai laga mengenai siapa yang berhak mencatatkannya. Kini telah dipastikan bahwa gol tersebut tetap tercatat atas nama Ronaldo, membuatnya selangkah lebih dekat ke angka magis seribu gol.

Al-Nassr mengawali laga tandang itu dengan sangat baik dan langsung unggul pada awal pertandingan. Abdullah Al-Hamdan membuka skor setelah menerima umpan Sadio Mané dan menjebol gawang lawan. Tim tamu pun masuk ruang ganti dengan keunggulan 0-1.

Tak lama setelah jeda, Ronaldo tampak menambah kontribusinya dalam kemenangan tersebut. Pada menit ke-49, João Félix mengirim umpan silang terukur ke depan gawang, tempat rekan senegaranya asal Portugal itu bersiap menyambar bola. Ronaldo menyundul bola hingga masuk ke gawang: 0-2.

Namun, gol itu kemudian memicu perdebatan mengenai apakah Ronaldo benar-benar berhak tercatat sebagai pencetaknya. Sang penyerang meneruskan umpan silang Félix dengan kepalanya, tetapi bola langsung mengenai bek Jiroto sebelum masuk ke gawang. Karena itu, warganet mempertanyakan apakah gol tersebut milik Ronaldo atau merupakan gol bunuh diri.

Hal terpenting dalam penilaian itu adalah apakah sundulan Ronaldo sudah mengarah ke gawang sebelum Andrei Girotto mengubah arah bola. Kini keraguan tersebut telah terjawab: di situs resmi dan pusat pertandingan Liga Pro Saudi, Ronaldo masih tercantum sebagai pencetak gol. Media lokal juga memastikan bahwa wasit mencatatkan gol itu atas nama pemain Portugal tersebut dalam laporan pertandingan resmi.

Sementara itu, Al-Faisaly tidak menyerah begitu saja. Pada menit ke-66, Théo Bongonda mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Al-Nassr pun masih harus bekerja keras pada fase akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan.

Saat pertandingan menyisakan lebih dari sepuluh menit, Ângelo Gabriel mengakhiri ketidakpastian soal hasil laga. Pemain pengganti itu menerima umpan dari Al-Hamdan lalu melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh gawang. Gol tersebut memastikan skor akhir 1-3 sekaligus mengamankan tiga poin bagi Al-Nassr.



