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Norwegia lolos ke perempat-final Nations League sebagai runner-up Grup D. Pada Selasa, mereka menang 3-2 atas Denmark setelah sempat tertinggal 2-0. Erling Haaland dan rekan-rekannya melaju ke perempat-final bersama juara grup Portugal.

Haaland nyaris membuka keunggulan setelah enam menit pertandingan berjalan. Namun, bintang Norwegia itu digagalkan kiper Denmark, Mads Hermansen. Gol pembuka justru tercipta di sisi lain lapangan: Rasmus Højlund menyambar bola muntah untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Denmark semakin percaya diri dan segera unggul 2-0. Pierre-Emile Højbjerg mencetak gol lewat sundulan dari jarak dekat, disambut kegembiraan besar para pendukung Denmark. Tugas Norwegia di Kopenhagen pun mendadak jauh lebih berat.

Harapan sempat muncul ketika Haaland mencetak gol lewat sundulan. Namun, kegembiraan itu segera sirna setelah VAR memutuskan ada handball sesaat sebelum gol tersebut. Harapan kembali muncul ketika Hermansen kehilangan bola akibat direbut Martin Ødegaard, lalu Haaland menyambarnya dari jarak dekat.

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Selepas jeda, Norwegia berupaya keras mengejar ketertinggalan. Haaland nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Antonio Nusa, tetapi tembakan sang penyerang sedikit melebar.

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Hermansen, yang sebelumnya melakukan blunder, melakukan penyelamatan apik untuk menggagalkan Kristoffer Ajer ketika pertandingan menyisakan 15 menit. Sementara itu, waktu terus menipis bagi Norwegia, yang harus menang untuk memperpanjang kiprah mereka di Nations League.

Harapan lolos ke perempat-final kembali membara ketika Ødegaard mencetak gol dari bola muntah saat pertandingan menyisakan tujuh menit. Pada menit ke-96, wasit menunjuk titik penalti atas saran VAR, dan Haaland mencetak gol penentu kemenangan 3-2 pada saat-saat terakhir.

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Norwegia pun melaju ke perempat-final Nations League bersama juara grup Portugal. Undian babak tersebut akan digelar Jumat mendatang.