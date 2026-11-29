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Göztepe vs Trabzonspor: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 13 30 Nov 2026 - 11.00 Gursel Aksel Stadium

Göztepe menjamu Trabzonspor di Stadion Gursel Aksel, Izmir. Dalam laga Süper Lig ini, tim peringkat kesepuluh bertemu tim peringkat kedua.

Tuan rumah asuhan Stanimir Stoilov memenangi empat dari lima pertandingan liga terakhir mereka. Terbaru, Göztepe mengalahkan Erzurumspor 1-0.

Sebelumnya, tim ini juga tampil meyakinkan. Göztepe menang 2-1 di kandang Fenerbahçe dan 2-0 atas Corum. Mereka hanya kalah 1-2 dari Istanbul Basaksehir.

Trabzonspor datang dengan Thomas Reis sebagai pelatih. Tim tamu baru saja menang 2-1 di kandang CSKA Sofia dalam ajang Conference League.

Sebelumnya di liga, Trabzonspor menang 1-0 atas Eyupspor dan 2-0 di kandang Alanyaspor. Pada awal November, mereka kalah 0-1 dari Freiburg di Conference League.

Kondisi menjelang laga ini menguntungkan tim tamu, tetapi Göztepe belakangan mampu menyulitkan Trabzonspor. Pada Agustus, Göztepe memenangi laga uji coba dengan skor 2-1.

Berikut informasi saluran TV dan live streaming untuk menyaksikan pertandingan ini.

Pekan ini: Apa yang terjadi pada Göztepe dan Trabzonspor?

Göztepe meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan catatan gol 8-4. Mereka terakhir menang 1-0 atas Erzurumspor, setelah sebelumnya menang 2-1 di kandang Fenerbahçe dan 2-0 atas Corum. Göztepe tidak kebobolan saat menghadapi Corum dan Erzurumspor.

Dalam lima pertandingan terakhir, Trabzonspor meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan catatan gol 5-5. Terbaru, mereka menang 2-1 di kandang CSKA Sofia dalam ajang Conference League. Rangkaian ini juga mencakup kekalahan 0-3 dari Zenit St. Petersburg dalam laga uji coba. Trabzonspor tidak kebobolan saat menghadapi Eyupspor dan Alanyaspor.

Göztepe vs Trabzonspor: Susunan pemain

Göztepe vs Trabzonspor: Performa

Göztepe vs Trabzonspor: Rekor pertemuan

Göztepe vs Trabzonspor: Klasemen