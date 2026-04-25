Godts mencuri perhatian dengan aksi solo yang luar biasa dalam kemenangan penting Ajax

Ajax meraih kemenangan penting 0-2 atas NAC Breda pada Sabtu malam. Tim asal Amsterdam itu sudah membangun keunggulan sebelum babak pertama berakhir berkat gol-gol dari Oscar Gloukh dan Mika Godts, di mana gol kedua khususnya sangat indah. Setelah babak kedua, NAC memang mencoba membalas, tetapi tidak ada ancaman serius yang muncul. Ajax untuk sementara mengambil alih posisi keempat di VriendenLoterij Eredivisie dari FC Twente, yang pada saat yang sama bertanding melawan tim peringkat ketiga, NEC.

Susunan pemain Ajax mengalami satu perubahan mencolok: Youri Regeer langsung kembali ke starting line-up setelah pulih dari cedera dan menggantikan Ko Itakura di bangku cadangan. Sisa skuad tetap tidak berubah, sementara Takehiro Tomiyasu absen karena skorsing. Di pihak NAC, yang paling mencolok adalah para gelandang terpaksa bermain di lini pertahanan tengah.

Fase awal di Breda berlangsung seru, dengan peluang bergantian. NAC menjadi yang pertama mengancam lewat tendangan Raul Paula, sementara Ajax mengancam lewat sundulan Wout Weghorst. Kedua tim langsung menyerang sejak awal, yang menghasilkan pertandingan terbuka.

Setelah 20 menit, Ajax memecah kebuntuan. Steven Berghuis mengirim umpan indah ke arah Mika Godts, yang tetap tenang dan mengarahkan bola dengan sempurna ke Oscar Gloukh. Gelandang tersebut memiliki ruang bebas dan menyelesaikan peluang dengan tenang: 0-1.

NAC kemudian mencoba membalas dan mendapat peluang melalui situasi bola mati, namun ancaman nyata tetap terbatas. Tim tuan rumah kesulitan menembus pertahanan Amsterdam. Sementara itu, Ajax terus mengintai peluang serangan balik.

Menjelang akhir babak pertama, momen kunci pertandingan terjadi. Mika Godts memulai solo impresif dari setengah lapangan sendiri dan melewati empat pemain NAC sebelum mengelabui kiper dan mencetak gol. Gol tersebut mengingatkan pada gol yang dicetak Zlatan Ibrahimovic pada 2004 saat membela Ajax melawan NAC.

Setelah jeda, NAC melepaskan rasa gugupnya dan bermain jauh lebih agresif. Tim tuan rumah menekan Ajax dan langsung mendapat peluang lewat tendangan sudut, namun kiper Maarten Paes berhasil menjaga gawangnya tetap bersih. Ajax terlihat kesulitan menghadapi gaya permainan fisik tim tuan rumah.

Di sisa pertandingan, NAC terus menekan, tetapi peluang besar tak kunjung datang. Ajax bermain sangat buruk di babak kedua, tetapi mendapat peluang besar untuk menentukan hasil melalui Godts. Namun, upaya pemain Belgia itu berhasil dihalau oleh Daniel Bielica.

Empat menit sebelum waktu habis, NAC akhirnya menciptakan ancaman. Denis Odoi memberikan umpan silang yang bagus dari garis gawang kepada André Ayew yang bebas, namun tendangannya melebar tipis. Tim tuan rumah tidak bisa mendekati gawang lebih dari itu. Di masa injury time, Ajax masih membentur tiang gawang setelah aksi individu Rayane Bounida.







