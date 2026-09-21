Giulini: "Maldini? Saat pergi minum sesuatu, selalu lebih baik tidak naik mobil"

"Posisinya tetap seperti orang tua, ketika pergi keluar untuk minum sesuatu, selalu lebih baik tidak membawa mobil". Kepada mikrofon Radio Anch'io lo sport presiden Cagliari, Tommaso Giulini, kembali membahas insiden kecelakaan mobil yang melibatkan pemain Cagliari dan Timnas Italia, Daniel Maldini. "Maldini - tambah Giulini - sudah kami pantau selama beberapa tahun, kami tahu dia adalah talenta luar biasa yang sebelumnya belum berhasil mengekspresikan diri sebaik mungkin.









Musim panas ini kami berada dalam situasi yang agak tidak menyenangkan dengan salah satu pemain kami yang merasa tidak mendapat penghasilan yang cukup dan kami menggantinya dengan sangat baik lewat Maldini" Terkait momen hebat Cagliari, Giulini menambahkan: "Kami ingin bertahan di posisi klasemen yang lebih baik daripada musim lalu. Sekarang kami harus pandai mengelola situasi"