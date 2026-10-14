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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Giovanni van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan untuk laga melawan Como

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Champions League

Feyenoord mengincar penebusan di Liga Champions setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona bulan lalu. Giovanni van Bronckhorst mempertahankan susunan pemain yang mengalahkan AZ 2-0 untuk menghadapi Como pada Rabu, sebagaimana terlihat dari susunan pemain untuk laga yang dimulai pukul 18.45.

Tjark Ernst akan berdiri di bawah mistar gawang menghadapi tim asal Italia itu. Givairo Read (kanan) dan Javi López (kiri) mengisi posisi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Mika Mármol menjadi duet bek tengah tim asal Rotterdam tersebut. Tsuyoshi Watanabe kembali pulih sepenuhnya dan bisa diturunkan sebagai pemain pengganti jika diperlukan.

Van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan di lini tengah Feyenoord. Itu berarti Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan tampil sejak awal melawan Como.

Lini depan tuan rumah juga diisi nama-nama yang sudah biasa tampil. Anis Hadj Moussa beroperasi dari sisi kanan, sementara Luciano Valente, yang tengah dalam performa bagus, bermain dari sisi kiri. Nacho Ferri, yang mencetak gol melawan AZ, menjadi penyerang paling depan Feyenoord.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

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FIO

FIO

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18 Okt 2026

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Susunan pemain Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Baturina, Perrone; Diao, Paz, Kaiki Bruno.

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