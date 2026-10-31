Giovanni van Bronckhorst terpaksa mengubah lini belakang Feyenoord

Jeremiah St. Juste absen karena cedera pergelangan kaki saat Feyenoord menghadapi Fortuna Sittard pada Sabtu. Giovanni van Bronckhorst telah menunjuk Javi López sebagai penggantinya untuk laga di De Kuip yang dimulai pukul 16.30.

Tjark Ernst akan menjaga gawang saat menghadapi Fortuna. Givairo Read mengisi sisi kanan, sedangkan López, yang tampil apik sebagai pemain pengganti melawan PSV, menjadi bek kiri. Tsuyoshi Watanabe dan Mika Mármol menjadi dua bek tengah tim asal Rotterdam tersebut.

Feyenoord menurunkan nama-nama yang sudah dikenal di lini tengah. Charles Vanhoutte dan Oussama Targhalline bertugas menjaga keseimbangan, sementara Gjivai Zechiël diberi kebebasan untuk mengancam gawang Fortuna.

Tidak ada kejutan di lini depan tim tuan rumah. Anis Hadj Moussa (kanan) dan Luciano Valente (kiri) mengisi kedua sayap saat menghadapi tim asal Limburg tersebut. Nacho Ferri menjadi ujung tombak pemuncak klasemen VriendenLoterij Eredivisie.

Feyenoord mengawali laga melawan PSV pekan lalu dengan buruk, tetapi tetap berhasil meraih satu poin (1-1). Fortuna mencetak gol pada saat-saat terakhir melawan Excelsior dan merebut tiga poin penting di kandang.

Jakub Moder yang kurang beruntung juga tidak masuk skuad. Baca selengkapnya tentang hal itu di sini.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Susunan pemain Fortuna Sittard: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.