Real Madrid memastikan kemenangan dalam El Clasico menghadapi rival abadi mereka, Barcelona, dengan skor 2-1 di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh LaLiga.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa gol kedua Real, yang dicetak Kylian Mbappe pada menit ke-87, disambut dengan perayaan meriah dari bangku cadangan tim Los Blancos.

Jose Mourinho menjadi pusat perhatian, ketika pelatih asal Portugal itu melompat dan tak ragu melakukan gerakan-gerakan ekspresif untuk merayakan gol tersebut.

Surat kabar itu mengungkapkan bahwa Mourinho juga meninggalkan area teknik dalam beberapa kesempatan untuk memprotes sejumlah keputusan wasit, dan yang pertama terjadi setelah 10 menit laga berjalan.

Setelah itu, pelatih asal Portugal tersebut beserta para asistennya tak ragu menghampiri wasit untuk memprotes keputusan-keputusannya, yang memicu beberapa keributan dengan bangku cadangan Barcelona.







