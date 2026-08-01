Gianni Infantino mencoret rencana Piala Dunia yang sangat kontroversial: ini alasannya

Gianni Infantino menarik kembali rencananya yang sangat kontroversial untuk "menjual" Piala Dunia, demikian terlihat dari pernyataan resmi FIFA. Menurut presiden federasi itu, dukungan untuk rencana tersebut terlalu minim.

Pekan lalu Infantino mengumumkan bahwa FIFA ingin menempatkan hak-hak komersial Piala Dunia ke dalam sebuah perusahaan baru, FIFA Forward Enterprise. Investor eksternal kemudian dapat mengambil saham di perusahaan tersebut.

Induk sepakbola dunia itu menjanjikan pembayaran sebesar 40 juta dolar kepada 211 federasi anggotanya jika mereka menyetujui proposal tersebut sebelum 19 September. Hal itu memicu reaksi marah, antara lain dari UEFA dan KNVB.

Pada akhirnya, semua 55 negara anggota UEFA dan seluruh 26 negara di CONCACAF memutuskan untuk tidak ikut serta dalam rencana ini, sehingga Infantino kini membatalkan rencana tersebut.

"Setelah mendengarkan semua pandangan dengan saksama, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menimbulkan perpecahan yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan tujuan awal."

"Tujuan kami selalu untuk mempersatukan dan memperbaiki. Karena itu, proposal ini tidak akan dilanjutkan. Niat saya adalah kembali mempertemukan semua pemangku kepentingan dalam beberapa hari dan pekan ke depan, dalam semangat kepentingan bersama terhadap olahraga kita, dan dengan tujuan melanjutkan pertumbuhan sepakbola di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan kami," tutup FIFA.