Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, absen dari sesi latihan pertama tim sebagai persiapan menghadapi Bayern Munchen pada leg kedua perempat final Liga Champions Eropa, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan ia tampil pada laga yang dinanti.

Harian Spanyol “AS” mengungkapkan bahwa cedera Mbappe di alis kanan saat pertandingan melawan Girona mengharuskan tindakan medis dengan tiga jahitan, dan sang pemain absen dari latihan pada hari Minggu ini.

Namun, surat kabar itu menegaskan bahwa situasinya tidak perlu dikhawatirkan, dan absennya Mbappe dari latihan merupakan langkah pencegahan untuk menghindari benturan apa pun, serta partisipasinya dalam laga melawan Bayern Munchen pada Rabu mendatang “tidak diragukan”.

AS juga menekankan bahwa Mbappe tidak akan memakai masker pelindung saat menghadapi Bayern, tetapi keikutsertaannya sudah dipastikan “meski dengan sedikit rasa sakit, tidak ada pilihan lain”, karena tim kerajaan perlu membalikkan kekalahan di leg pertama dengan skor 1-2.

Mbappe mengalami cedera pada menit-menit akhir laga melawan Girona yang digelar dua hari lalu, Jumat, di Liga Spanyol dan berakhir imbang 1-1, saat ia mencoba menusuk dari sisi kanan dan melakukan dribel di dalam kotak penalti, sebelum menerima sikutan dari Vitor Reis.

Benturan keras itu dinilai wasit Alberola Rojas tidak cukup untuk dianggap pelanggaran, tetapi menyebabkan luka yang jelas di wajah Mbappe, tepatnya di alis kanan, disertai pendarahan hebat.

Kylian mampu melanjutkan pertandingan secara normal dan meninggalkan lapangan tanpa tanda-tanda mengkhawatirkan, tetapi di ruang ganti diketahui bahwa lukanya cukup dalam.

Setelah beberapa waktu, diputuskan dilakukan penanganan medis; ia mendapat tiga jahitan, dan sejak itu Mbappe terus beristirahat serta berlatih di gym tanpa kembali ke lapangan. Hari ini, ia juga mengunggah foto lukanya melalui akun Instagram.

Mbappe pun bergabung dalam daftar pemain yang absen dari latihan, yang mencakup Thibaut Courtois dan Rodrygo karena cedera—keduanya menjadi satu-satunya yang absen dari tim di Munich—serta Aurelien Tchouameni yang terkena skorsing.

Situs resmi Real Madrid menjelaskan detail sesi latihan tersebut, dengan mengatakan: "Sesi dimulai dengan latihan di gym, sebelum beralih ke lapangan di Real Madrid City untuk menjalani latihan rondo, serta latihan intensif penguasaan bola dan pressing. Setelah itu, para pemain menjalani latihan intensitas tinggi dengan bola disertai penyelesaian serangan, dan sesi ditutup dengan pertandingan di setengah lapangan".