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Conference League
team-logoGetafe
Coliseum
team-logoBrighton & Hove Albion
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Getafe vs. Brighton hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Getafe vs Brighton & Hove Albion
Getafe
Brighton & Hove Albion
Conference League

Getafe menghadapi Brighton di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Getafe vs. Brighton: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Coliseum

Pertandingan antara Getafe dan Brighton dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Getafe vs. Brighton hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Getafe dan Brighton disiarkan langsung di RTL+. Anda dapat menyaksikan laga ini melalui live streaming di sana.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Getafe dan Brighton?

Getafe menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Terakhir, Getafe menang 3-1 atas FC Sevilla di liga. Sebelumnya, mereka kalah telak 0-4 dari Athletic Bilbao dan takluk 2-5 dari FC Lugano di Conference League. Secara keseluruhan, tim asuhan Bordalás mencetak sebelas gol dan kebobolan dua belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Brighton sedang dalam performa bagus dengan memenangi tiga dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Manchester City di Premier League. Sebelumnya, Brighton menang telak 5-0 atas Crystal Palace. Mereka kalah 0-2 dari Liverpool dan bermain imbang tanpa gol melawan FK Jablonec di Conference League. Secara keseluruhan, Brighton mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

GET

GET - Performa

RAY
S1-1
LUG
K2-5
ATH
K4-0
UBL
M2-3
SEV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BHA

BHA - Performa

CRY
M5-0
JAB
S0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Getafe vs. Brighton: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Getafe vs Brighton & Hove Albion

Manajer

  • P. Bordalas

Getafe vs. Brighton: Performa

GET

GET - Performa

RAY
S1-1
LUG
K2-5
ATH
K4-0
UBL
M2-3
SEV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BHA

BHA - Performa

CRY
M5-0
JAB
S0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Getafe vs. Brighton: Rekor pertemuan

Head to Head

GetafeSeriBrighton & Hove Albion
1
0
1
Club Friendlies
Getafe badge
Getafe
GET
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Club Friendlies
Getafe badge
Getafe
GET
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
2Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2

Getafe vs. Brighton: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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