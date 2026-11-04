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Getafe vs. Brighton: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Coliseum

Pertandingan antara Getafe dan Brighton dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Getafe vs. Brighton hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Getafe dan Brighton disiarkan langsung di RTL+. Anda dapat menyaksikan laga ini melalui live streaming di sana.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Getafe dan Brighton?

Getafe menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Terakhir, Getafe menang 3-1 atas FC Sevilla di liga. Sebelumnya, mereka kalah telak 0-4 dari Athletic Bilbao dan takluk 2-5 dari FC Lugano di Conference League. Secara keseluruhan, tim asuhan Bordalás mencetak sebelas gol dan kebobolan dua belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Brighton sedang dalam performa bagus dengan memenangi tiga dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Manchester City di Premier League. Sebelumnya, Brighton menang telak 5-0 atas Crystal Palace. Mereka kalah 0-2 dari Liverpool dan bermain imbang tanpa gol melawan FK Jablonec di Conference League. Secara keseluruhan, Brighton mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Getafe vs. Brighton: Susunan pemain

Getafe vs. Brighton: Performa

Getafe vs. Brighton: Rekor pertemuan

Getafe vs. Brighton: Klasemen