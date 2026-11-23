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Legenda Liverpool Steven Gerrard melontarkan kritik tajam kepada Mauricio Pochettino, pelatih baru Manchester United, menyusul kekalahan telak 4-0 yang dialami timnya dari Liverpool dalam laga Liga Primer Inggris di Anfield, Minggu (kemarin). Gerrard memperingatkan bahwa keputusan sang pelatih bisa memicu konflik dengan salah satu pemain terpenting tim.

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Harapan Manchester United untuk mengawali era pelatih barunya dengan kuat sirna sejak menit-menit awal pertandingan. Liverpool langsung menguasai jalannya laga dan unggul dua gol dalam 15 menit pertama, memanfaatkan kekacauan yang melanda tim tamu setelah Leny Yoro diusir wasit pada menit kedelapan.

Bermain dengan sepuluh orang, Manchester United gagal kembali ke dalam pertandingan. Mereka justru terus tertekan oleh gempuran tuan rumah, yang memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan terus mengancam gawang, sebelum Rio Ngumoha dan Victor Munoz menambah dua gol di babak kedua. Laga pun berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk Liverpool.

Meski kekurangan pemain turut memperlebar selisih skor, penampilan Manchester United sejak awal laga memunculkan banyak tanda tanya, terutama terkait pilihan taktis Pochettino. Pelatih asal Argentina itu menjalani ujian besar pertamanya melawan rival tradisional, tetapi menuai kritik atas keputusannya dalam menyusun lini belakang.

Keputusan paling kontroversial adalah mencoret Harry Maguire dari susunan pemain inti dan memilih Matthijs de Ligt sebagai gantinya, padahal bek asal Belanda itu baru kembali dari absen panjang akibat cedera. Pilihan tersebut sudah memancing pertanyaan sebelum pertandingan dimulai.

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Kritik makin deras setelah De Ligt terlibat dalam momen yang berujung pada kartu merah Leny Yoro. Pochettino pun berada di bawah tekanan yang lebih besar karena pilihan lini belakangnya, terlebih Maguire tampil baik setelah masuk dari bangku cadangan dan mampu meredam serangan-serangan Liverpool meski masuk dalam situasi yang sulit.

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Gerrard tidak berhenti pada kritik soal susunan pemain. Ia menilai bahwa mencadangkan Maguire dalam laga sebesar ini mengandung unsur tidak menghormati bek asal Inggris tersebut, seraya menegaskan bahwa pengalamannya menjadikan Maguire pilihan paling tepat untuk memimpin lini belakang Manchester United di salah satu pertandingan terpenting musim ini.

"Saya rasa dia salah, saya rasa dia salah dalam memilih lini belakang dan mencadangkan pemain inti dalam laga sebesar ini. Ini adalah pertandingan terbesar di negeri ini, dan semua mata di seluruh dunia tertuju ke sana," kata Gerrard saat tampil dalam program "The Overlap".

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Legenda Liverpool itu menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Apakah masuk akal menurunkan pemain yang belum bermain sejak November lalu? Keinginan pelatih untuk datang, memberikan sentuhannya, dan mengubah beberapa hal yang terjadi sebelumnya memang bisa dipahami, tetapi Harry Maguire adalah bek terbaik mereka saat ini, dan seharusnya dia bermain sejak awal."

Gerrard melanjutkan kritiknya: "Lupakan para pemain muda yang mungkin belum siap saat ini. Matthijs de Ligt sudah lama absen, dan Harry Maguire adalah bek terbaik mereka sekarang. Dia membuat perbedaan yang jelas saat masuk, dan dia termasuk pemain yang berjuang sekuat tenaga."

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Gerrard mencontohkan salah satu aksi bertahan Maguire setelah masuk ke lapangan. Menurutnya, Maguire berhasil melakukan tekel penting pada menit ke-38 atau ke-39 yang menggagalkan peluang emas Liverpool. Ia juga menyebut bek asal Inggris itu dikenal sebagai petarung yang pantang menyerah, meski bukan pemain sempurna dan penampilannya tak lepas dari kesalahan.

Legenda Liverpool itu menegaskan bahwa ia telah menyaksikan banyak pertandingan Manchester United musim ini dan menilai Maguire termasuk pemain yang tak pernah setengah hati dalam membantu tim. "Dia tipe pemain yang menyingsingkan lengan baju dan berusaha. Memang benar dia tidak sempurna, tetapi tidak memainkannya dan menurunkan De Ligt sebagai gantinya, saya anggap itu semacam bentuk tidak menghormati," tambahnya.

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Di tengah kritik yang terus mengalir kepada Pochettino atas pilihan-pilihannya, Manchester United juga menghadapi tantangan lain, yakni kebutuhan untuk memperkuat lini belakang. Kekalahan dari Liverpool memperlihatkan besarnya masalah yang dialami tim di sektor pertahanan, sehingga perekrutan bek baru menjadi salah satu agenda penting manajemen pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Gerrard berpendapat bahwa Manchester United tidak bisa menunggu hingga akhir musim untuk mengatasi krisis di lini belakang. Ia meminta klub bergerak pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari dan merekrut bek-bek yang memiliki kualitas serta pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi, seraya memperingatkan bahwa menunda langkah tersebut hingga musim panas bisa membuat situasi semakin sulit.

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"Ini hanya soal siapa yang tersedia dan siapa yang mau menjual serta melepas pemain bagus saat ini, jadi mereka harus mengeluarkan dana besar," kata Gerrard, merujuk pada sulitnya merekrut bek berkualitas di tengah musim, terlebih karena klub-klub tidak akan mudah melepas pemain andalan mereka.

Ia menambahkan: "Akan ada harga yang harus dibayar, karena jika United ingin merekrut pemain, mereka membutuhkan bek kelas dunia pada Januari, sebab menunggu hingga musim panas mungkin sudah terlambat. Jadi, mereka membutuhkan bek kelas dunia."

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Gerrard menutup pernyataannya dengan menegaskan beratnya tugas yang menanti manajemen Manchester United. Ia mempertanyakan klub mana yang bersedia melepas bek-bek terbaiknya pada Januari, sembari menyebut bahwa transfer semacam itu hanya bisa terwujud lewat tawaran finansial yang sangat besar. Hal ini menempatkan manajemen pada ujian sesungguhnya jika ingin segera membenahi kelemahan di lini belakang.