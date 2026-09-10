Legenda Liverpool, Steven Gerrard, tidak menyembunyikan kegembiraannya atas kegagalan Arsenal dalam mendatangkan salah satu target utamanya pada bursa transfer musim panas yang baru saja berakhir.

Arsenal, yang meraih gelar Liga untuk pertama kalinya sejak 2004 pada musim lalu, memperkuat skuad mereka selama musim panas dengan mendatangkan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis.

Kendati demikian, situasi tidak berjalan mulus bagi Arsenal di bursa transfer, di mana mereka gagal mendatangkan sejumlah target utama dalam upaya mengejar sebuah transfer penyerang yang istimewa.

Arsenal menjajaki transfer besar untuk mendatangkan Vinicius Junior, yang menolak ketertarikan mereka dan justru memilih menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, sementara Morgan Rogers memilih pindah ke Chelsea alih-alih ke sang juara Premier League.

Arsenal juga sangat berhasrat mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atleti pada musim panas ini.

Bahkan ketika Atletico Madrid menegaskan bahwa mereka tidak akan menyetujui penjualannya ke Barcelona, Alvarez tampak tidak antusias untuk pindah ke Arsenal, sebuah hasil yang membuat mantan kapten Liverpool, Gerrard, senang.

Berbicara di kanal TNT Sports mengenai persoalan ini, ia berkata: "Saya memahami sudut pandangnya, tetapi Atletico Madrid tidak ingin memperkuat pesaing dan menjadi klub subordinat bagi tim-tim yang dapat mereka saingi di kancah domestik maupun di Liga Champions, jadi Anda juga bisa memahami hal ini dari sudut pandang klub."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya hanya senang karena ia tidak pergi ke Arsenal, saya akan berhenti sampai di situ."

Alvarez gagal mencetak gol apa pun di Stadion Anfield saat timnya, Atletico Madrid, kalah 2-1 dari Liverpool, tetapi Gerrard tetap yakin bahwa pemain Argentina itu mampu segera merebut kembali basis pendukung Atletico Madrid.

Gerrard menambahkan: "Saya rasa ia mendapatkan kepercayaan dan dukungan pelatih, dan jelas bahwa mencetak gol serta tampil bagus dapat mengubah banyak hal."

Ia melanjutkan: "Namun, ia akan tetap memikirkan bahwa peluang untuk mewujudkan impiannya telah hilang, dan mungkin selamanya."

Ia menutup pernyataannya: "Tetapi ia adalah pemain kelas atas, sangat menarik, sangat cerdas, dan tidak mengherankan jika ia diincar di seluruh dunia. Ia seorang pencetak gol, dan kreatif; saya suka menyaksikannya."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora