Gernot Trauner (34) langsung pensiun sebagai pesepakbola profesional dan mengumumkan babak baru

Gernot Trauner akan pensiun dari sepak bola, hal itu diumumkan sendiri oleh pemain Austria tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Trauner hengkang dari Feyenoord pada akhir musim lalu setelah kontraknya di De Kuip berakhir.

“Setelah 16 tahun dedikasi dan gairah untuk sepak bola, saatnya telah tiba bagi saya untuk mengakhiri karier sebagai pesepakbola profesional,” tulisnya mengawali pernyataan di media sosial.

“Keputusan ini tidak mudah, tetapi rasanya tepat. Selama bertahun-tahun saya mendedikasikan hidup saya untuk sepak bola dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari diri saya setiap hari. Masa ini dipenuhi kegembiraan besar, tetapi juga kekecewaan, cedera, dan comeback. Saya tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada peluang saya.”

“Saya akan merindukan menjadi bagian dari tim, berada di lapangan, dan memberikan segalanya untuk tim saya serta para suporter. Selama waktu itu saya selalu berusaha tetap setia pada diri sendiri, prinsip-prinsip saya, dan nilai-nilai saya. Saya harap kalian akan mengingat saya seperti itu,” lanjutnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama karier profesional saya dan dalam perjalanan menuju itu. Saya sangat bersyukur bisa menjadikan gairah saya sebagai profesi saya. Gelar liga, kemenangan di piala, Liga Champions, Kejuaraan Eropa, dan menjalankan peran sebagai kapten membuat saya sangat bangga.”

“Namun, cedera dan kekecewaan juga menjadi bagian dari perjalanan saya, yang mengajarkan saya kerendahan hati dan membentuk saya menjadi seperti sekarang. Kini babak baru dimulai dan saya menantikan tantangan-tantangan baru,” pungkasnya.

Bek berusia 34 tahun itu dalam beberapa tahun terakhir cukup sering bergelut dengan cedera. Musim lalu ia bahkan absen dalam 54 pertandingan klub Rotterdam tersebut.

Pemain Austria itu mengalami cedera achilles yang membuatnya lama menepi. Secara total, dalam lima tahun membela Feyenoord, ia melewatkan 105 pertandingan karena cedera.

Meski begitu, ia tetap mencatatkan total 137 penampilan untuk klub Rotterdam itu. Ia mencetak dua gol dan menyumbang empat assist. Trauner menjadi juara Belanda bersama Feyenoord dan menjuarai Piala KNVB Eurojackpot.