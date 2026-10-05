Georgina Rodriguez, istri bintang Portugal Cristiano Ronaldo, menghapus sebuah unggahan di akun media sosialnya yang berisi kritik tajam terhadap pelatih kepala timnas Portugal Jorge Jesus, di tengah krisis yang meletus antara sang pelatih dan kapten timnas yang berujung pada kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan Portugal selama jeda internasional.

Georgina sebelumnya membagikan sebuah unggahan yang memuat pernyataan yang dinisbatkan kepada Sir Alex Ferguson, mantan pelatih kepala legendaris Manchester United yang pernah melatih Ronaldo, yang mengkritik cara Jesus memperlakukan bintang Portugal tersebut.

Namun, kutipan yang beredar itu ternyata palsu dan tidak berasal dari Ferguson, sebelum akhirnya Georgina menghapus unggahan tersebut.

Unggahan yang dihapus itu memuat kalimat yang dinisbatkan kepada Ferguson yang berbunyi: "Jika Jesus dalam hatinya tahu bahwa ia tidak berniat menggunakannya, lalu mengapa ia memanggilnya? Apakah untuk menegaskan kendalinya? Ini bukan otoritas, melainkan ketidakamanan."

Unggahan itu juga memuat kalimat kontroversial lainnya mengenai Jesus, yang berbunyi: "Saya tidak tahu bagaimana pria ini bisa menyandang nama Kristus."

Peristiwa ini terjadi di tengah ketegangan yang pecah antara Ronaldo dan Jesus, yang berakhir dengan kepergian kapten timnas dari pemusatan latihan Portugal secara mengejutkan, sebelum sang pelatih menegaskan usai kemenangan atas Norwegia dan lolos ke perempat final UEFA Nations League bahwa apa yang terjadi tidak lebih dari sekadar "kesalahpahaman", membuka pintu bagi kembalinya Ronaldo ke timnas di masa mendatang.

Edu Aguirre, sahabat Ronaldo, juga sempat berbicara mengenai krisis ini, menuduh Jesus telah "mengkhianati" kapten timnas, di saat suasana di sekitar bintang Portugal itu terus memicu kontroversi.