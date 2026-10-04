Georgina serang Jesus menggunakan pernyataan palsu Ferguson

Georgina Rodriguez, kekasih Cristiano Ronaldo, ikut terlibat dalam krisis yang tengah memanas antara sang bintang Portugal dan pelatih tim nasional negaranya, Jorge Jesus. Ia melontarkan kritik tajam kepada Jesus melalui akun "Instagram" miliknya, lalu menghapus unggahan tersebut beberapa menit kemudian.

Komentar Georgina muncul pada Sabtu malam kemarin, pada sebuah unggahan yang memuat pernyataan palsu dari Sir Alex Ferguson, mantan pelatih Ronaldo di Manchester United.

Pernyataan palsu itu berbunyi: "Jika Jorge Jesus sudah tahu dalam hatinya bahwa ia tidak berniat menggunakannya (Ronaldo), lalu mengapa ia memanggilnya sejak awal? Untuk mengambil sikap? Ini bukan otoritas, melainkan ketiadaan kepercayaan."

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Georgina berkomentar dalam bahasa Spanyol: "Saya tidak tahu bagaimana pria ini bisa menyandang nama Kristus," dalam sindiran yang jelas tertuju pada nama sang pelatih, "Jesus". Namun ia menghapus unggahan itu beberapa menit kemudian, setelah menerima banyak reaksi negatif.

Surat kabar Portugal "A Bola" menjelaskan bahwa unggahan asli tersebut berasal dari halaman "Hispanic Sports Media", tanpa adanya sumber tepercaya yang membenarkan keaslian pernyataan yang dikaitkan dengan Ferguson, mengingat tidak ada satu pun media besar Eropa yang memberitakannya.

Akar Krisis

Krisis ini meletus setelah kemenangan Portugal atas Norwegia (2-1), pada Minggu 27 September di UEFA Nations League, ketika Ronaldo tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Meskipun "sang Don" sempat melakukan pemanasan selama babak kedua, Jesus memutuskan untuk tidak memainkannya, setelah pada awalnya berencana melakukan hal itu karena penampilan Goncalo Ramos.

Ketegangan meningkat pada hari-hari berikutnya, ketika bintang Al Nassr Saudi itu absen dari sesi latihan di Malmo, Swedia, yang mendorong Ketua Federasi Portugal, Pedro Proenca, untuk datang lebih awal ke pemusatan latihan tim nasional.

Krisis mencapai puncaknya pada 30 September, ketika Ronaldo mengumumkan meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di Kopenhagen, usai konferensi pers Jesus menjelang laga menghadapi Denmark, dan setelah berbicara dengan Ketua Federasi. Mantan bintang Real Madrid itu menulis melalui "Instagram": "Pada waktu yang tepat saya akan mengatakan kebenaran kepada seluruh rakyat Portugal."

Perlu diingat bahwa Jesus pernah melatih Ronaldo di Al Nassr Saudi. Tim nasional Portugal akan kembali bertemu Norwegia, pada Minggu malam hari ini di Porto, tanpa kehadiran kapten bersejarah mereka.



