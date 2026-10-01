Georgina dukung Cristiano lewat pesan satu kata

Georgina Rodriguez memberikan dukungan kepada suaminya, Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, setelah krisisnya dengan pelatih kepala timnas Portugal, Jorge Jesus, serta kepergiannya dari pemusatan latihan tim dan perjalanannya ke Spanyol.

Cristiano meninggalkan pemusatan latihan Portugal beberapa menit setelah konferensi pers pelatih Jorge Jesus, yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah keputusan teknisnya karena satu pemain, dan bahwa Ronaldo tidak akan menjadi starter saat menghadapi Denmark.

Dari sisinya, Georgina turun tangan dengan mendukung Cristiano melalui sebuah pesan singkat di akun-akun media sosialnya.

Georgina mengunggah fotonya bersama Cristiano di salah satu acara, di mana dia bertepuk tangan untuknya, dan menuliskan: "Yang terbaik".

Perlu diketahui bahwa Cristiano menyampaikan harapan sukses untuk timnas dan untuk seluruh pemain dalam sebuah pesan singkat yang di dalamnya dia mengumumkan kepergiannya dari pemusatan latihan.

Cristiano pun berjanji akan mengungkap kebenaran pada waktu yang tepat.



