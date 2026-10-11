Kabar yang sudah berembus selama beberapa hari dan menjadi resmi pagi ini: Diego Lopez tidak lagi menjadi bagian dari jajaran manajemen Genoa. Ia meninggalkan jabatan sebagai Chief of Football klub, yang sedang membenahi divisi yang didedikasikan untuk bursa transfer dengan mempercayakannya kepada duet Stefano Melissano dan Francois Modesto (dalam waktu dekat, kedatangan mereka juga seharusnya akan diumumkan secara resmi).





"Genoa CFC mengumumkan berakhirnya hubungan profesional dengan Diego López, yang meninggalkan peran sebagai Chief of Football klub. Perusahaan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya, pengembangan berbagai area dalam struktur olahraga, dedikasi, dan profesionalisme tinggi yang ditunjukkannya selama masa tugasnya memimpin area teknis rossoblù. Genoa CFC menyampaikan kepada Diego López harapan terbaik dan paling tulus untuk kelanjutan karier profesionalnya."