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Penampilan Lorenzo Colombo hanya berlangsung lima menit. Penyerang Genoa kelahiran 2002 itu telah mengalami masalah pada pergelangan kaki selama sebulan. Danele De Rossi berharap masalah itu sudah teratasi selama jeda. Colombo masuk menggantikan Osmajic pada menit ke-83 dalam laga yang dimenangi Genoa 2-0 atas Sassuolo berkat dua gol pemain asal Montenegro tersebut, tetapi terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-88 setelah jatah pergantian pemain habis.

APA YANG TERJADI - Di tengah hujan deras dan kondisi lapangan yang licin, Colombo berusaha merebut bola dari Cinquegrano. Meski gagal merebutnya, ia langsung terjatuh dan tampak sangat kesakitan. Awalnya, tim medis mengkhawatirkan kondisi terburuk melihat posisi tubuh sang penyerang saat terjatuh. Namun, kemudian terlihat jelas bahwa masalahnya sebenarnya bersifat fisik, khususnya pada lutut.

MASALAH LUTUT - Menurut komentator Dazn saat menyiarkan pertandingan, Colombo terpaksa meninggalkan lapangan dan langsung menuju ruang ganti setelah jatah pergantian pemain habis. Berdasarkan pemeriksaan awal, masalahnya tampak berupa keseleo pada lutut. Colombo harus digotong keluar lapangan oleh staf medis. Menurut informasi awal, masalah tersebut diperkirakan cukup serius.

KATA DE ROSSI - "Ia mengalami cedera lutut. Untuk saat ini, saya belum tahu apa-apa lagi. Kami hanya berharap cederanya seringan mungkin, meski ia merasa kesakitan."