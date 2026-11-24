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Malam yang mencemaskan bagi Leo Ostigard, bek Genoa, yang mendadak sakit dengan gejala demam tinggi dan sakit kepala hebat. Kondisi itu membuat sang pemain harus dibawa ke Rumah Sakit San Martino di Genoa. Di sana, tenaga medis segera menanganinya untuk menjalani pemeriksaan yang diperlukan.

Bek tengah asal Norwegia itu ditangani para dokter di rumah sakit tersebut, di bawah pengawasan Profesor Matteo Bassetti dan timnya. Setelah dirawat di rumah sakit, pemain Genoa itu menjalani serangkaian pemeriksaan diagnostik untuk mencari kemungkinan penyebab gejalanya dan memeriksa kondisi kesehatannya secara keseluruhan.

Hasil pemeriksaan memberikan kabar yang melegakan. Sejauh ini, tampaknya tidak ditemukan masalah klinis yang berarti dan kekhawatiran utama terkait gejala awalnya telah dikesampingkan. Ini menjadi kabar baik bagi sang pemain, Genoa, dan semua pihak yang dengan cemas mengikuti perkembangan kondisinya.

Meski hasil pemeriksaan melegakan, para dokter menilai Ostigard perlu tetap berada dalam pengawasan sepanjang hari ini. Langkah pencegahan ini diperlukan untuk memantau perkembangan demam dan sakit kepala hebatnya, memastikan kondisinya benar-benar stabil, serta memastikan tidak muncul temuan klinis lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

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Prioritas saat ini tentu tetap kesehatan sang bek, yang harus pulih sepenuhnya sebelum dapat kembali beraktivitas seperti biasa sebagai pesepakbola. Genoa perlu terus mencermati situasi ini, juga mengingat peran pemain asal Norwegia tersebut di dalam tim.

Untuk saat ini, rasa lega atas hasil pemeriksaan lebih mengemuka, setelah komplikasi yang berarti dikesampingkan. Beberapa jam ke depan akan penting untuk menuntaskan pemantauan medis dan menilai waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Harapannya, Leo Ostigard dapat sepenuhnya melewati kejadian ini dan kembali tenang sesegera mungkin.