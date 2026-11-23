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Bek asal Denmark Andreas Christensen telah menjadi dilema nyata bagi Barcelona. Tak ada yang meragukan kemampuannya di lapangan, tetapi masalah fisik yang terus berulang mulai menjadi hambatan serius.

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Menurut harian Sport, Christensen menampilkan performa luar biasa setiap kali tersedia, tetapi cedera yang dialaminya membuat pelatih Hansi Flick tidak bisa memberinya kesinambungan yang dibutuhkan.

Kemunduran terbarunya, berupa rasa nyeri di otot betis kiri, kembali membuatnya absen dari lapangan.

Statistik menjelaskan mengapa Barcelona tetap menaruh kepercayaan kepada Andreas Christensen. Berdasarkan laporan media Denmark Campo, pada awal Oktober Christensen menempati puncak daftar pemain dengan akurasi umpan tertinggi di lima liga top Eropa, di antara pemain yang telah bermain minimal 200 menit.

Persentasenya luar biasa, dengan akurasi umpan mencapai 97,4%, angka yang mencerminkan kualitas teknisnya yang tinggi serta kemampuannya berkontribusi dalam membangun serangan dari lini belakang.

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Selain itu, Christensen tampil dalam empat dari tujuh laga pertama tim Catalan musim ini, sebuah kesinambungan yang sempat menumbuhkan optimisme.

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Namun, cedera otot yang dialaminya pada September lalu menghentikan perkembangannya. Ia kembali merumput pada 8 November melawan Atletico Madrid dan bermain selama setengah jam, tetapi kembali mengalami kemunduran hanya dua pekan kemudian.

Flick Tak Meragukan Kualitas Christensen

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Pelatih asal Jerman itu menyadari besarnya potensi yang ada di tangannya. Ia baru-baru ini mengatakan, "Ketika Christensen berada dalam kondisi fisik terbaiknya, dia adalah salah satu bek terbaik di dunia."

Pernyataan itu merangkum dengan sempurna kontradiksi yang melingkupi sang pemain: ia memiliki kualitas yang menjadikannya elemen inti yang tak tergantikan, tetapi tidak mampu menjaga kebugaran fisiknya.

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Kekhawatiran soal kondisinya tidak hanya dirasakan Barcelona, tetapi juga Denmark. Brian Riemer, pelatih kepala timnas Denmark, mengungkapkan betapa terpukulnya sang pemain setelah kembali absen dari tugas internasional.

"Saya hampir mendapati seorang pria yang menangis di telepon. Dia sangat frustrasi dan kecewa dengan situasi ini," ujar Riemer.

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Riemer bahkan mengumumkan rencananya untuk terbang ke Barcelona guna bertemu Hansi Flick dan menyusun rencana agar sang bek dapat memulihkan kebugarannya secara tuntas.

"Kami semua ingin mencapai tujuan yang sama. Ini bukan soal membuat Christensen bisa bermain selama 20 menit melawan Norwegia, melainkan memulihkannya agar ia kembali menjadi elemen penting di tim nasional kami untuk waktu yang lama," jelasnya.

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Masalah yang Memengaruhi Perencanaan Masa Depan

Kontrak Christensen bersama Barcelona berlaku hingga Juni 2028, tetapi masalah fisiknya memengaruhi rencana olahraga klub.

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Klub sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini belakangnya, dan ketidakmampuan bek asal Denmark itu menjaga kesinambungannya membuat kebutuhan akan pelapis yang dapat diandalkan semakin besar.

Dilemanya kini sudah jelas. Christensen memiliki kualitas dan pengalaman, ditambah statistik yang menempatkannya di antara bek paling efisien dalam mengolah bola. Namun, Flick membutuhkan lebih dari sekadar talenta. Ia membutuhkan pemain yang selalu tersedia dan mampu tampil secara konsisten. Justru di titik inilah bek asal Denmark itu masih belum mampu mengatasinya.