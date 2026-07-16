Gempuran di bursa transfer... Salah menolak tawaran dari Arab Saudi dan semakin dekat dengan klub ini

Laporan media Turki mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan bintang Mesir Mohamed Salah, yang namanya dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, terutama Beşiktaş dari Turki.

Salah telah meninggalkan Liverpool setelah 9 tahun menorehkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola dunia.

Menurut surat kabar Turki "Fantik", agen Mohamed Salah asal Kolombia, Rami Abbas, telah tiba di Istanbul untuk membahas kemungkinan penyelesaian kesepakatan tersebut, setelah pemain tersebut ditawarkan kepada manajemen Besiktas dalam beberapa hari terakhir.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung, namun terdapat perbedaan pendapat terkait nilai kontrak tahunan, mengingat sang pemain bersikeras untuk mendapatkan gaji tinggi yang sesuai dengan statusnya sebagai salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Salah mensyaratkan gaji sebesar 15 juta euro per tahun agar bersedia pindah ke liga Turki, yang hingga saat ini menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian kesepakatan.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa sang pemain menunjukkan keinginan yang besar untuk menjalani pengalaman baru di Turki, sekaligus menegaskan bahwa keluarganya lebih memilih tinggal di sana, sementara ia sendiri tidak antusias untuk bermain di liga Saudi, sebagaimana dilaporkan dalam artikel tersebut.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa dalam beberapa jam ke depan mungkin akan diadakan pertemuan langsung antara manajemen Beşiktaş dan agen sang pemain guna mendekatkan pandangan dan menentukan keputusan akhir terkait kesepakatan yang mungkin terwujud.

Para pendukung Besiktas menanti perkembangan negosiasi ini dengan penuh perhatian, terutama karena perekrutan pemain sekelas Mohamed Salah akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah klub jika negosiasi berhasil dan kesepakatan akhir tercapai.