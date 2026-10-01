Gempa taruhan mengguncang Turki: 448 pejabat diskors, termasuk Presiden Trabzon

Dalam langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menegaskan tekadnya untuk mencabut korupsi hingga ke akar-akarnya, Federasi Sepak Bola Turki mengejutkan banyak pihak dengan kejutan berbobot besar lewat pengumuman penangguhan sementara terhadap 448 pejabat, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak lagi menjabat di klub-klub Turki, terkait keterlibatan mereka dalam kasus-kasus perjudian, dalam kampanye pembersihan terbesar yang disaksikan lapangan hijau Turki dalam beberapa tahun terakhir.





Federasi Turki, dalam pernyataan resmi, mengumumkan pelimpahan seluruh pejabat yang ditangguhkan ke komite disiplin, setelah terbukti keterlibatan mereka dalam aktivitas perjudian selama menduduki jabatan resmi di klub-klub divisi pertama dan kedua pada musim 2026-2027, serta sepanjang lima tahun terakhir.

Daftar mengejutkan yang dirilis federasi memuat nama-nama besar dalam kancah sepak bola Turki, dengan yang teratas adalah Ertugrul Dogan, presiden klub Trabzonspor, dan Hakan Daltaban, wakil presiden klub Besiktas, yang mencerminkan besarnya skala dan luasnya cakupan penyelidikan.

Menurut laporan-laporan media lokal, yang dikutip oleh kantor berita "Reuters", daftar tersebut mencakup sekitar 171 pejabat yang sebelumnya pernah bekerja di klub-klub Liga Super Turki "Super Lig".

Dari pihaknya, presiden klub Trabzonspor memecah kebisuannya, menegaskan bahwa ia sebelumnya memiliki akun perjudian dan telah mengungkapkannya kepada pihak berwenang.

Dogan mengatakan dalam pernyataan kepada stasiun televisi "A Spor": "Perusahaan-perusahaan ini mensponsori klub-klub dan menyelenggarakan acara peluncuran, tidak ada yang menduga bahwa hal itu akan menimbulkan masalah. Jika kami melakukan kesalahan, kami meminta maaf, tetapi kami tidak melakukan kesalahan apa pun".

Keputusan ini datang dalam rangka pengetatan pengawasan Federasi Turki terhadap berkas perjudian, sejak skandal besar yang mengguncang sepak bola Turki tahun lalu, yang berujung pada penangguhan sekitar 149 wasit dan 1024 pemain untuk jangka waktu yang berbeda-beda, sebelum kemudian berkembang menjadi pemenjaraan sejumlah pemain elite dan pejabat tingkat tinggi dalam kampanye memerangi perjudian ilegal dan pengaturan hasil pertandingan di liga-liga profesional.

Dalam konteks terkait, penyelidikan mengungkap jalur lain dari kasus ini, di mana otoritas Turki pada hari Selasa menahan ketua dan enam anggota dewan wasit sepak bola utama, dengan tuduhan melakukan intervensi dalam prosedur perwasitan, sebagai pertanda bahwa benang-benang skandal ini bisa menjangkau seluruh institusi olahraga tersebut.











