Krisis antara Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal menimbulkan gempa digital di akun-akun Federasi Sepak Bola Portugal dan pelatih Jorge Jesus, meski berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 4-2 di UEFA Nations League.

Krisis antara Cristiano Ronaldo dan pelatih timnas Jorge Jesus meletus di kamp pemusatan latihan di Kopenhagen, sebelum Ronaldo mengumumkan meninggalkan kamp tersebut, dengan menyinggung bahwa pelatih tidak menepati janjinya terkait kesepakatan soal keikutsertaannya melawan Norwegia dan Denmark.

Surat kabar Portugal "Abola" mengatakan bahwa "keputusan Ronaldo berujung pada pendarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di akun timnas Portugal maupun Jesus di platform media sosial.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa setelah kepergian Ronaldo, Lisbon "terbangun" dengan spanduk-spanduk dukungan untuk Ronaldo dan serangan terhadap Jesus, yang dipasang di dekat bandara ibu kota Portugal, sebagai ungkapan kemarahan publik yang kian meningkat". Surat kabar itu menegaskan: "Platform-platform timnas Portugal mencatat kehilangan sekitar dua juta pengikut sejak krisis ini meletus. Pendarahan digital mencapai puncaknya pada hari Kamis, hari pertandingan melawan Denmark, di mana sekitar satu juta pengguna dalam waktu 24 jam saja memutuskan untuk berhenti mengikuti kanal-kanal resmi timnas, mengubah hari kemenangan olahraga menjadi mimpi buruk dalam pengelolaan citra dan reputasi".

Forum Kooora









Jesus membayar harga bentrokannya dengan Ronaldo

Surat kabar itu melanjutkan: "Direktur teknik pun tidak lepas dari dampak kontroversi ini, di mana Jorge Jesus secara pribadi merasakan gelombang protes pendukung Ronaldo, mencatat penurunan yang mendekati 100.000 pengikut di platform-platform pribadinya". Abola mengomentari: "Fenomena ini mencerminkan besarnya keterputusan antara segmen besar pendukung dan struktur yang dipimpin oleh pelatih, yang memang telah menjadi sasaran teriakan cemoohan saat meninggalkan hotel dan setelah wawancara singkat di Stadion Parken".









Ronaldo tak terdampak: arah yang berlawanan

Surat kabar itu menegaskan "merek pribadi Cristiano Ronaldo tetap kebal terhadap erosi, dan terus menunjukkan kekuatan globalnya. Sebab meski keputusannya di Kopenhagen dan kepulangan mendadak ke Madrid, bintang Portugal itu mencatat saldo positif yang signifikan dalam jumlah pengikut, mengukuhkan posisinya sebagai yang paling berpengaruh dalam olahraga dunia di platform media sosial".

Surat kabar itu menutup: "Hal ini menunjukkan perpindahan loyalitas secara langsung dari jutaan penggemar, yang memilih mendukung sang pemain dengan mengorbankan timnas Portugal dan direktur teknik".