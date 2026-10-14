Gempa pernyataan Mourinho: peringatan serius dan tuntutan reaksi resmi

Pernyataan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, soal kepemimpinan wasit masih terus memicu polemik luas. Jurnalis Spanyol Roberto Gomez, dalam segmen rutinnya di program "La Tribu" di radio Marca bersama Raul Varela, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pernyataan pelatih Los Blancos tersebut, dan menuntut adanya respons tegas dari Federasi Sepakbola Spanyol.

Jurnalis itu membuka perbincangannya, sebagaimana dikutip situs "Radio Marca", dengan membela hak Real Madrid untuk memprotes keputusan-keputusan wasit yang dianggapnya tidak adil, dan menegaskan: "Real Madrid berhak memprotes keputusan-keputusan tersebut, terutama performa para wasit."

Namun Roberto Gomez ingin membedakan antara keluhan-keluhan itu dengan pernyataan pelatih Real Madrid, dan berkata: "Yang saya nilai sangat berbahaya adalah pernyataan Mourinho kemarin."

Jurnalis Spanyol itu menjelaskan tafsirnya atas ucapan pelatih tersebut dengan mengatakan: "Jelas bahwa dia mempertanyakan keputusan dan performa wasit, dan bahwa wasit akan dengan sengaja merugikan Real Madrid. Ini hal yang sangat berbahaya."

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Dia juga menegaskan bahwa pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan wasit, dan berkata: "Pernyataan seperti ini seharusnya menjadi sumber kekhawatiran bukan hanya bagi Komite Teknik Perwasitan, tetapi juga bagi federasi dan sepakbola Spanyol."

Dia pun mengkritik tidak adanya reaksi resmi apa pun terhadap pernyataan pelatih Real Madrid, dan memperingatkan: "Saya pikir pernyataan kemarin sangat berbahaya karena mempertanyakan keseluruhan LaLiga."

Bagi Roberto Gomez, sekadar kemungkinan peringatan kepada pelatih tersebut tidaklah cukup. Dia berkata: "Apakah kita harus memanggilnya untuk menjelaskan persoalan ini? Apakah kita harus menegurnya? Itu semua omong kosong. Yang kita butuhkan di sini adalah respons dari federasi, dari presiden Federasi Sepakbola Spanyol."

Jurnalis itu menutup perbincangannya dengan menegaskan betapa seriusnya situasi ini dan menunjuk langsung pejabat tertinggi federasi: "Dan di sinilah Tuan Louzan, presiden Federasi Sepakbola Spanyol, harus tampil, karena jika ini terus berlanjut sementara kita masih di awal musim, sudah jelas kita bisa tahu apa yang menanti kita."

Mourinho sendiri telah berkali-kali menyerang kepemimpinan wasit pada musim ini, yang terakhir dalam konferensi pers kemarin sebelum laga Roma di Liga Champions, saat mengomentari pertandingan melawan Villarreal sebelumnya. Dia mengatakan: "Saya mengajak kalian untuk menonton hanya menit pertama pertandingan melawan Villarreal. Dan jika kalian mau, kita bisa membahasnya Sabtu depan; sebab menit pertama itu sudah cukup tanpa perlu penjelasan apa pun bagi siapa saja yang memahami sepakbola."

Mourinho tidak menghadiri konferensi pers setelah pertandingan hari Sabtu, menyusul dianulirnya gol striker Real Madrid Vinicius Junior dan pengusirannya dengan kartu merah langsung karena menjambak rambut pemain Villarreal Nathan Salibur pada awal serangan.