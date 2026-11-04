Como dari Italia mencetak rekor di Liga Champions Eropa, setelah melesakkan 9 gol ke gawang tuan rumah Lens dari Prancis, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat dari fase liga musim 2026-2027.

Como menjadi tim kedua pada abad ke-21 yang berhasil mencetak 9 gol dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa, menyusul Bayern Munich, yang meraih pencapaian serupa saat menghadapi Dinamo Zagreb dari Kroasia pada September 2024, ketika mereka menang dengan skor 9-2.

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Pertandingan berakhir dengan kemenangan Como berskor 9-1, dalam penampilan menyerang yang luar biasa dari tim Italia tersebut di bawah asuhan pelatih mereka Cesc Fabregas, di mana Anastasios Douvikas mencetak hat-trick, sementara gol-gol lainnya dibukukan secara bergantian oleh Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Baba Chiuli. Riccardo Aguilar mencetak satu-satunya gol Lens.

Bayern Munich sebelumnya meraih pencapaian bersejarah itu pada 17 September 2024, ketika menghancurkan Dinamo Zagreb dengan skor 9-2, dalam pertandingan yang menyaksikan Harry Kane mencetak 4 gol, tiga di antaranya lewat penalti, sementara Michael Olise mencetak dua gol, dan Raphael Guerreiro, Leroy Sane, serta Leon Goretzka masing-masing mencetak satu gol.

Raksasa Bavaria itu merupakan tim pertama yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, menurut statistik jaringan "Opta", sementara pencapaian serupa terakhir dalam sejarah Piala Eropa sebelum - pergantian nama turnamen - kembali kepada Real Madrid, yang menang atas Swarovski Tirol dari Austria dengan skor 9-1 pada tahun 1990.