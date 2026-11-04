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Lens ComoGetty Images
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Gempa mengguncang sepak bola Eropa: Como samai rekor Real Madrid dan Bayern Munich

Lens vs Como
Lens
Como
Champions League
Mainz 05 vs Bayern Munich
Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Prancis
Italia
Jerman
Spanyol
Yunani

Tim Italia itu melanjutkan kilauannya di Liga Champions Eropa

Como dari Italia mencetak rekor di Liga Champions Eropa, setelah melesakkan 9 gol ke gawang tuan rumah Lens dari Prancis, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat dari fase liga musim 2026-2027.

Como menjadi tim kedua pada abad ke-21 yang berhasil mencetak 9 gol dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa, menyusul Bayern Munich, yang meraih pencapaian serupa saat menghadapi Dinamo Zagreb dari Kroasia pada September 2024, ketika mereka menang dengan skor 9-2.

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Pertandingan berakhir dengan kemenangan Como berskor 9-1, dalam penampilan menyerang yang luar biasa dari tim Italia tersebut di bawah asuhan pelatih mereka Cesc Fabregas, di mana Anastasios Douvikas mencetak hat-trick, sementara gol-gol lainnya dibukukan secara bergantian oleh Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Baba Chiuli. Riccardo Aguilar mencetak satu-satunya gol Lens.

Bayern Munich sebelumnya meraih pencapaian bersejarah itu pada 17 September 2024, ketika menghancurkan Dinamo Zagreb dengan skor 9-2, dalam pertandingan yang menyaksikan Harry Kane mencetak 4 gol, tiga di antaranya lewat penalti, sementara Michael Olise mencetak dua gol, dan Raphael Guerreiro, Leroy Sane, serta Leon Goretzka masing-masing mencetak satu gol.

Raksasa Bavaria itu merupakan tim pertama yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, menurut statistik jaringan "Opta", sementara pencapaian serupa terakhir dalam sejarah Piala Eropa sebelum - pergantian nama turnamen - kembali kepada Real Madrid, yang menang atas Swarovski Tirol dari Austria dengan skor 9-1 pada tahun 1990.

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