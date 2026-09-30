Gelombang kepergian spektakuler? VfB Stuttgart menghadapi masalah besar

Seperti dilaporkan kicker, perombakan besar setelah musim ini di Stuttgart tampaknya nyaris tak terhindarkan, karena beban personel dalam tiga tahun meningkat dari €105 juta menjadi €163 juta dan pada musim ini kemungkinan akan kembali jauh lebih tinggi.

Hal ini bertabrakan dengan kontrak Jeff Chabot (28), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), Angelo Stiller (25), Atakan Karazor (29), Chris Führich (28), Ermedin Demirovic (28), dan Ramon Hendriks (25) yang berakhir pada 2028. Selain Karazor, yang sejak awal musim ini kehilangan ban kapten sekaligus tempatnya di tim utama, semuanya merupakan pemain yang berpotensi menjadi andalan inti.

Perpanjangan kontrak dengan semua pemain yang terdampak, menurut kicker, akan "membebani anggaran secara berlebihan". Selain itu, para pemain kini sudah berada pada usia "di mana nilai jual kembali perlahan sudah boleh mulai didiskusikan", tulis majalah spesialis tersebut.

VfB Stuttgart hanya membuat satu pengecualian dalam negosiasi

Setidaknya dengan Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman, dan Demirovic, yang disebut sempat mendapat tawaran menggiurkan dari Turki, untuk sementara belum ada pembicaraan yang direncanakan hingga Januari, demikian bunyi laporan tersebut. "Para petinggi ingin melihat perkembangan performa dengan sangat cermat, selain itu ini juga menyangkut perencanaan finansial," tulis kicker lebih lanjut.

VfB mengawali musim dengan lemah setelah hanya meraih tiga poin dari empat pertandingan. Karena itu, pada musim dingin kemungkinan akan terlihat apakah klub asal Schwaben itu bisa kembali bersaing dalam perebutan tiket ke kompetisi internasional. Kecenderungan masing-masing nantinya diyakini akan menentukan perencanaan skuad selanjutnya.

Satu-satunya pengecualian disebut adalah Ramon Hendriks, yang kemungkinan bisa lebih cepat diajak bernegosiasi soal perpanjangan kontrak oleh para petinggi di bawah komando direktur olahraga Fabian Wohlgemuth. Pasalnya, bek asal Belanda itu disebut sudah menarik minat banyak klub sejak musim lalu - termasuk BVB.