Gelar ke-29 dalam kariernya: Alcaraz raih trofi yang terkutuk

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz berhasil meraih gelar turnamen Paris Masters "Masters 1000" untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat Ben Shelton dengan dua set tanpa balas, dengan skor 7-6 (5) dan 7-5, dalam pertandingan final yang mempertemukan keduanya di ibu kota Prancis. Ia pun memecahkan kebuntuan yang lama menghantuinya di turnamen tersebut, sekaligus membalas kekalahan dari lawannya yang menyingkirkannya di perempat final turnamen Amerika Serikat Terbuka terakhir.

Alcaraz mengakhiri penantian selama 13 tahun bagi tenis Spanyol untuk kembali meraih gelar turnamen ini, setelah David Ferrer menjadi petenis Spanyol terakhir yang menjuarainya pada 2012. Petenis unggulan Spanyol itu pun menjadi pemain pertama dari negaranya yang meraih gelar sejak saat itu, dan menambahkan pencapaian baru ke dalam catatan gemilangnya meski musim yang dilaluinya penuh kesulitan.

Gelar ini merupakan yang ketiga bagi Alcaraz sejak kembali dari cedera pergelangan tangan, dan yang kedua secara beruntun setelah kemenangannya di turnamen Wina pekan lalu. Ini juga meningkatkan koleksinya menjadi 5 gelar sepanjang musim ini, memberinya dorongan moral penting sebelum tampil di turnamen penutup Asosiasi Petenis Profesional dan ajang Piala Davis.

Final yang menegangkan

Laga final ini mengandung nuansa balas dendam bagi Alcaraz, setelah Shelton menghentikan langkahnya di turnamen Amerika Serikat Terbuka terakhir dengan mengalahkannya di babak perempat final. Namun, kali ini petenis Spanyol itu berhasil mengatasi tekanan dengan lebih baik dan memenangkan pertandingan untuk keuntungannya.

Set pertama berlangsung sangat ketat, setelah Alcaraz terpaksa menyelamatkan 6 peluang break point, berbanding hanya dua peluang bagi lawannya dari Amerika Serikat, sebelum kedua pemain menuju tie-break yang menyaksikan keunggulan petenis Spanyol itu dengan skor 7-5, memanfaatkan kesalahan-kesalahan Shelton serta kemampuannya mengoptimalkan momen-momen krusial.

Meski kalah di set pertama, Shelton tidak menyerah dan berhasil mematahkan servis Alcaraz pada set kedua, sehingga menempatkan lawannya di bawah tekanan besar setelah unggul dalam skor. Namun, petenis Spanyol itu memulihkan keseimbangannya dan meningkatkan level permainannya, membalikkan ketertinggalan dari 2-4 menjadi unggul 5-4, sebelum memenangkan set tersebut dengan skor 7-5 dan mengakhiri pertandingan tanpa perlu set penentu.

Kemenangan ini memperoleh arti tambahan di tengah pengumuman Shelton mengenai bergabungnya pelatih Spanyol Juan Carlos Ferrero ke dalam tim kepelatihannya mulai tahun 2027, sebuah langkah yang menambah ketegangan pada duel antara kedua pemain tersebut.

Dengan gelar ini, Alcaraz meraih gelar ke-29 dalam karier profesionalnya, dan mewujudkan pencapaian yang telah lama dinanti di Paris, setelah pada partisipasi-partisipasi sebelumnya ia menderita hasil yang tidak mencerminkan level biasanya. Ia pun menambahkan turnamen baru ke dalam koleksinya, dan semakin dekat untuk melengkapi gelar-gelar turnamen Masters berpoin seribu, setelah kini hanya turnamen Shanghai dan Kanada yang belum masuk dalam daftar pencapaiannya.