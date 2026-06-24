Gelandang yang dipuji Van der Vaart hampir menandatangani kontrak di Inggris

Gibson Yah kemungkinan besar telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Volendam. Jurnalis Mounir Boualin melaporkan pada Rabu bahwa gelandang tersebut akan bergabung dengan Bristol City, yang berlaga di Championship Inggris.

Boualin menegaskan, berdasarkan sumber-sumbernya, bahwa Volendam telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Yah pada musim panas ini. Yah, yang terikat kontrak dengan klub yang baru saja terdegradasi dari desa nelayan tersebut hingga pertengahan 2027, memiliki opsi perpanjangan kontrak satu musim lagi.

Yah sendiri kini juga hampir mencapai kesepakatan dengan Bristol City. Jika pemeriksaan medis gelandang berusia 22 tahun tersebut tidak menemui kendala, ia akan menandatangani kontrak untuk beberapa musim bersama klub yang berada di papan tengah musim lalu.

Yah, yang akan hengkang, didatangkan Volendam tahun lalu dari FC Utrecht, di mana ia bermain di tim junior. Gelandang pengatur serangan ini menjalani musim yang kuat, meski ia tak mampu mencegah Volendam bermain di Keuken Kampioen Divisie musim depan.

Yah pernah membela Ajax antara tahun 2014 hingga 2022. Ia tak pernah benar-benar menembus tim utama di Johan Cruijff ArenA, sehingga ia kemudian pindah ke FC Utrecht. Empat tahun kemudian, ia kini bersiap untuk petualangan pertamanya di luar negeri.

Belum diketahui berapa nilai transfer yang akan diterima Volendam dari penjualan Yah pada musim panas ini. Transfermarkt memperkirakan nilai gelandang keturunan Nigeria ini sebesar 1,3 juta euro.

Tahun lalu, Rafael van der Vaart kepada Voetbal International memuji Yah dengan antusias, yang menurutnya 'memiliki segalanya untuk mencapai level tertinggi'. Hans Kraay junior juga memberikan pujian, sementara Andries Jonker menyerukan kepada Ajax, PSV, dan Feyenoord untuk memperhatikan pemain asal Amsterdam setinggi 1,93 meter ini dengan saksama.