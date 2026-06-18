Gelandang tersebut meninggalkan PSV dan mencapai kesepakatan dengan klub Jerman

Gelandang Nicolas Verkooijen telah mencapai kesepakatan pribadi dengan SV Darmstadt 98, demikian dilaporkan jurnalis Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Pemain asal Belgia berusia 19 tahun itu telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari PSV pada bulan April lalu.

Tim yang menduduki peringkat kelima di 2. Bundesliga ini berhasil mengungguli Sturm Graz dan klub-klub lain. Verkooijen masih berlatih secara individu bersama PSV pekan lalu dan sebenarnya bisa tetap bertahan, namun ia telah secara definitif menolak tawaran dari klub asal Eindhoven tersebut.

Akibatnya, PSV tidak mendapatkan sepeser pun dari kepergian Verkooijen, yang menurut Transfermarkt bernilai setidaknya 600.000 euro.

Verkooijen akhirnya bermain selama 93 menit di tim utama PSV, yang terbagi dalam lima pertandingan resmi di bawah asuhan Peter Bosz.

Menurut Elfrink, Verkooijen juga bisa saja bergabung dengan klub-klub lain di divisi kedua Jerman. Selain itu, ada juga minat dari klub-klub Eredivisie.

Verkooijen menjadi pemain andalan di Jong PSV pada musim lalu. Secara total, ia tampil dalam 45 pertandingan resmi bersama tim cadangan PSV Eindhoven, di mana ia mencetak sembilan gol dan dua assist.

Menurut Florian Plettenberg, Verkooijen akan menjalani pemeriksaan medis minggu depan. Setelah itu, ia akan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan Darmstadt.