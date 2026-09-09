Gelandang Atlético, Marcos Llorente, menyamai PSV dengan statistik ganjil melawan Liverpool

Marcos Llorente merasa sangat nyaman bermain di Anfield. Gelandang Atlético Madrid itu pada Rabu melawan Liverpool (2-1) kembali mencetak gol kelimanya di markas The Reds, sekaligus menorehkan rekor istimewa.

Llorente hanya membutuhkan sedikit lebih dari seperempat jam untuk membawa Atlético unggul. Pemain asal Spanyol itu memanfaatkan ruang di lini pertahanan Liverpool, lepas dari kawalan Milos Kerkez, dan dengan tenang menyarangkan bola melewati Alisson Becker untuk membuat skor menjadi 0-1.

Dengan gol kelimanya itu, kini ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Anfield pada era Liga Champions. Hingga Rabu, ia masih sejajar dengan Karim Benzema dengan empat gol, yang kerap datang ke sana bersama Real Madrid.

Prestasi Llorente ini istimewa, karena dari semua klub di era Liga Champions, hanya Real Madrid (delapan gol) yang lebih sering mencetak gol di Anfield dibandingkan Llorente.

Llorente juga sudah mencetak dua gol pada babak 16 besar tahun 2020, yang menjadi fondasi kemenangan 2-3 dan tersingkirnya Liverpool. Musim lalu ia juga kembali dua kali mencetak gol, ketika Atlético kalah 3-2 pada fase liga.

Dengan lima golnya, ia menyamai PSV, Paris Saint-Germain, dan Benfica. Klub asal Eindhoven itu terutama berterima kasih atas pencapaian impresif tersebut pada musim lalu, ketika tim asuhan pelatih Peter Bosz menang sangat mengesankan 1-4 di sana.

Yang membuat statistik Llorente semakin mencolok adalah ia sama sekali tidak dikenal sebagai pencetak gol. Dalam 59 laga Liga Champions, ia mencetak 10 gol, yang berarti separuhnya ia hasilkan dalam tiga pertandingan di Anfield.

Llorente bisa menikmati beberapa hari libur selama jeda internasional mendatang. Pemain berkaki kanan berusia 31 tahun itu, yang musim panas lalu menjadi juara dunia, belum lama ini mengumumkan pensiun dari tim nasional.



