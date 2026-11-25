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Laga Al Jazira melawan Gol Gohar di AFC Champions League Two pada Rabu berlangsung secara tak terduga. Wasit Hanna Hattab diganti saat jeda setelah muncul tuduhan serius bahwa ia mabuk.

Gol Gohar asal Iran menyaksikan Hattab membuat sejumlah keputusan kontroversial terhadap Al Jazira asal Uni Emirat Arab, tetapi kejadian pada menit ke-32 paling mencolok.

Setelah pemain Gol Gohar, Ali Asghar Ashouri, dilanggar di lini tengah, Hattab membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Wasit asal Suriah itu kemudian mengejutkan semua orang dengan memanggil kiper Al Jazira, Ersin Destanoglu, dan memberinya kartu kuning.

Kiper asal Turki itu dan rekan-rekan setimnya benar-benar tercengang dengan keputusan Hattab, yang sorot matanya tampak lesu.

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Dalam rekaman, pelatih Gol Gohar Mehdi Rahmati terlihat berteriak setelah kejadian janggal itu: “Dia mabuk!” Tuduhan tersebut sejauh ini belum terbukti, tetapi AFC merasa perlu turun tangan saat jeda.

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Manajer tim Gol Gohar Heydar Afsari mengatakan seusai laga: “Wasit dalam pertandingan melawan Al Jazira tidak berada dalam kondisi normal, dan bahkan para pemain Al Jazira mengatakan hal yang sama kepada kami.”

“Klub segera memberi tahu ofisial pertandingan tentang hal ini dan memperingatkan bahwa kami tidak akan bermain jika situasinya tetap seperti itu.”

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“Pemain nomor 77 Al Jazira (João Milson, red.) seharusnya diusir setelah pelanggaran keduanya, tetapi wasit justru mencatat kartu itu atas nama kiper tim lawan.”

“Wasit diganti setelah kami memberi tahu AFC tentang hal ini,” kata Afsari. Al Jazira memenangi laga 1-0 berkat gol Anderson Talisca (mantan pemain Fenerbahçe).