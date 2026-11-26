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Insiden tak lazim mewarnai laga AFC Champions League Two antara Al Jazira, klub asal Uni Emirat Arab, dan Gol Gohar, klub asal Iran. Wasit pertandingan, Hanna Hattab asal Suriah, digantikan oleh wasit keempat Ammar Abu Alou saat jeda babak pertama, setelah tampak jelas kebingungan.

Insiden paling mencolok terjadi pada menit ke-32. Setelah terjadi pelanggaran terhadap Ali Asghar Ashouri di lini tengah, sang wasit, dengan tatapan kosong, memberikan kartu kuning kepada kiper Al Jazira, Ersin Destanoglu, yang sama sekali tidak terlibat dalam kejadian itu.

Seperti dilaporkan Sportmediaset, kartu kuning itu dibatalkan setelah pertandingan terhenti selama beberapa menit dan wasit berdiskusi dengan para asistennya. Kemudian, saat jeda, klub Iran tersebut mengancam tidak akan melanjutkan pertandingan. Mereka menyatakan bahwa sang wasit "tidak dalam kondisi normal" dan mengaku melihatnya mengonsumsi minuman beralkohol sebelum sepak mula.

AFC masih harus mengeluarkan pernyataan resmi dan mengambil tindakan disipliner jika diperlukan.