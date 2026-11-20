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Kabar buruk bagi FC Bayern! Pemain terbaik dunia Harry Kane dan bintang Michael Olise cedera saat melawan 1. FC Köln dan tak bisa melanjutkan pertandingan.

Setelah lebih dari 15 menit pertandingan berjalan, kapten timnas Inggris itu terkapar usai berduel dengan Joël Schmied. Pemain Köln tersebut mengenai pergelangan kaki Kane dari belakang di kotak penalti timnya sendiri, tetapi juga menyentuh bola.

Kane sempat mencoba melanjutkan pertandingan selama beberapa menit meski berjalan pincang, tetapi akhirnya harus meninggalkan lapangan. Tom Bischof masuk menggantikannya.

Dalam lanjutan babak pertama, Olise juga cedera setelah kakinya berbenturan dengan bek Köln, Tom Krauß, saat keduanya berebut bola. Pemain timnas Prancis itu masih bisa menuntaskan babak pertama, tetapi tetap berada di ruang ganti setelah jeda. Pemain muda Tim Binder masuk menggantikannya.

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Kane dan Olise cedera! Apa diagnosis pastinya?

Dengan demikian, Kane dan Olise menyusul Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Alphonso Davies sebagai pemain lini serang yang tidak bisa memperkuat FC Bayern akibat cedera. Diagnosis pasti keduanya pada awalnya belum diketahui, tetapi Olise meninggalkan stadion dengan kruk saat pertandingan masih berlangsung.

Jamal Musiala memang sudah kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera. Namun, seperti dikonfirmasi pelatih Vincent Kompany sebelum laga dimulai, pemain berusia 23 tahun itu baru cukup fit untuk tampil singkat selama 20 menit.