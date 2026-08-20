Geertruida tuntaskan transfer ke PSV: opsi pembelian lebih rendah dari perkiraan

Transfer Lutsharel Geertruida akhirnya rampung, demikian dilaporkan De Telegraaf, Mounir Boualin, dan Rik Elfrink pada Kamis malam. Boualin juga melaporkan nilai transfer yang lebih rendah dari perkiraan. De Telegraaf mengetahui nomor punggung yang akan ia kenakan.

Pada Kamis siang, Geertruida berada di Eindhoven untuk menjalani tes medis di PSV. Meski ia berhasil melewatinya, ia masih belum bisa menandatangani kontrak.

Menurut berbagai media, hal itu terjadi karena Dewan Komisaris RB Leipzig belum memberikan persetujuan atas kesepakatan tersebut. Kini hal itu sudah terjadi.

PSV dan Leipzig pada Selasa sudah mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai skema peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian. Klub asal Eindhoven itu disebut harus mengeluarkan total sekitar enam juta euro untuk masa peminjaman, sehingga Leipzig bisa mencoret gaji penuh Geertruida dari daftar upah untuk musim depan.

Kini Boualin menulis bahwa opsi pembeliannya bahkan lebih rendah: hanya 12,5 juta euro. De Telegraaf melaporkan bahwa Geertruida akan bermain di PSV dengan nomor punggung 2.

PSV melihat Geertruida sebagai solusi yang diinginkan untuk kekosongan yang muncul setelah cedera lutut parah yang dialami Jerdy Schouten. Jajaran teknis menilainya cocok untuk sepak bola racikan pelatih Peter Bosz, karena ia nyaman menguasai bola, bisa bertahan dengan banyak ruang di belakangnya, dan kuat dalam duel.

Geertruida sebelumnya diminati dari beberapa negara dan Feyenoord serta Ajax juga menanyakan situasinya, tetapi pemain internasional Belanda itu lebih memilih PSV.