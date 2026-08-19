Lutsharel Geertruida telah merespons rumor soal transfernya ke PSV. Bek timnas Belanda itu melakukannya di bawah unggahan Instagram Quinten Timber.

Pada Selasa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Geertruida ingin melangkah ke PSV. Klub asal Eindhoven itu hampir mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig mengenai masa peminjaman dengan opsi pembelian sebesar 15 juta euro.

Geertruida, yang memainkan lebih dari dua ratus pertandingan untuk Feyenoord, mendapat banyak serangan di media sosial dari suporter klub Rotterdam yang kecewa.

Di bawah sebuah unggahan Quinten Timber, yang ditanggapi Geertruida, ia diserang. Ketika Timber membela temannya, ia juga ikut menjadi sasaran. “Tikus berkumpul dengan sesamanya, ya?”

Pada akhirnya, Geertruida sendiri ikut masuk ke kolom komentar di bawah unggahan Timber. Ia membalas komentar di atas dengan: “Gangster internet, kamu terlalu banyak bicara, kebenaran yang sebenarnya akan segera terungkap.”

Di bawah unggahan terbaru Geertruida sendiri juga ada banyak respons terkait kepindahannya. Fans Feyenoord berulang kali memasang emoji ular.