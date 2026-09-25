Geertruida langsung meninggalkan tim nasional Belanda

Lutsharel Geertruida telah meninggalkan skuad tim nasional Belanda, demikian dilaporkan PSV melalui kanal resmi mereka.

Bek itu mengalami cedera ringan. Pelatih timnas Xavi Hernández tidak memanggil pengganti, demikian diketahui PSV.

Geertruida kembali ke Eindhoven, tempat ia akan fokus pada pemulihannya dan pertandingan-pertandingan PSV yang akan datang.

Pada Kamis, Geertruida tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga UEFA Nations League melawan Jerman (1-1). Dengan demikian, ia tidak bermain pada periode jeda internasional kali ini.

Di posisi bek tengah kanan, Xavi memilih Jan Paul van Hecke saat menghadapi Jerman. Bek kanan Denzel Dumfries juga tampil sebagai starter.

Persaingan untuk Geertruida di timnas Belanda cukup ketat. Jurriën Timber dan Jeremie Frimpong juga termasuk di antara opsi untuk posisi-posisi yang bisa dimainkan pemain PSV itu.

Geertruida telah mencatatkan 21 caps untuk tim nasional Belanda dan belum mencetak gol untuk Oranje.