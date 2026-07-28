Gebrakan! Bundesliga Jerman Gandeng Turnamen Lokal Hesebah League

Hesebah League Season 3 resmi menjalin kolaborasi dengan Bundesliga, kompetisi elite sepak bola Jerman, yang diumumkan dalam sebuah acara peluncuran di kota Bandung pada hari Selasa (28/7).

Hesebah League Season 3 dan Bundesliga sepakat merayakan antusiasme bermain sepak bola sesuai semangat Spielfreude, yang dalam bahasa Jerman berarti "kegembiraan bermain".

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Tujuan kolaborasi ini digambarkan sebagai upaya memadukan dua kekuatan yang berbeda skala namun selaras dalam semangat: warisan sepak bola global Bundesliga dengan kedekatan Hesebah League terhadap komunitas sepak bola akar rumput di Indonesia. Melalui sinergi ini, kedua pihak menyasar tiga hal utama: menciptakan pengalaman yang berkesan bagi penggemar, menginspirasi generasi pemain berikutnya, dan mendorong pertumbuhan sepak bola di Tanah Air.

Hesebah League sendiri dikenal luas di kalangan pencinta bola Indonesia sebagai liga komunitas (sering disebut gaya "tarkam" modern) yang tumbuh besar lewat konten media sosial, dengan basis penggemar signifikan di Instagram dan TikTok.

Di sisi lain, Bundesliga tengah bersiap memasuki musim 2026/27 yang akan dimulai pada 28 Agustus 2026, dengan laga pembuka mempertemukan juara bertahan Bayern Munich melawan VfB Stuttgart di Allianz Arena. Musim baru ini turut diramaikan kembalinya Schalke 04 ke Bundesliga setelah tiga tahun absen, serta debut perdana SV Elversberg di Bundesliga, disusul comeback SC Paderborn ke kasta tertinggi usai enam tahun absen..