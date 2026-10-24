Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Gavi: Saya Suka Pernyataan Mourinho, dan Flick Sangat Jerman

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Gavi
J. Mourinho
H. Flick
Spanyol
Portugal
Jerman

Pernyataan pelatih Real Madrid tidak mengganggu pemain Barcelona

Javi, pemain Barcelona, mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Jose Mourinho asal Portugal, pelatih Real Madrid, dengan menyebutkan bahwa ia menikmati berhadapan dengan para pelatih yang memiliki kepribadian kuat dan penuh semangat, dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN" menjelang pertandingan melawan Real Madrid di El Clasico, besok Minggu di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh LaLiga.

Menanggapi pertanyaan tentang apakah pernyataan-pernyataan Mourinho mengganggunya, Javi berkata: "Tidak, sejujurnya, saya suka ketika dia berbicara. Saya menyukai tipe pelatih seperti ini".

Baca Juga

Lewat Angka: Ezzalzouli Memimpin Daftar Elite di Liga Champions

Mbappe Memimpin Formasi Terbaik Liga Champions Eropa, Tanpa Kehadiran Pemain Barcelona

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Dan ketika ditanya apakah yang dimaksudnya adalah para pelatih yang memiliki kepribadian penuh semangat dan kuat, ia menjawab: "Ya, saya menyukai tipe pelatih seperti ini, dan saya juga suka berhadapan dengan Mourinho sebagai lawan. Saya sangat menghormatinya, jadi pernyataan-pernyataannya sama sekali tidak mengganggu saya".

"Sangat Jerman"

Dan tentang gaya Hansi Flick, pelatih kepala tim Catalan, dalam menangani para pemain menjelang pertandingan-pertandingan besar, Javi berkata: "Flick sangat terpengaruh ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk tim. Misalnya, ketika kami terpaksa tinggal di Sevilla karena kondisi cuaca, dia sangat kesal, karena dia sangat Jerman dalam hal ini, dan tidak suka jika segala sesuatunya keluar dari rencana".

Ia menambahkan: "Dia sangat peduli terhadap para pemain, dan selalu ingin agar semua orang siap 100%, serta mendapatkan perawatan dan istirahat yang cukup. Seperti yang dia katakan selama beberapa hari terakhir, kami mengalami kelelahan fisik dan mental yang besar, tetapi kami harus beradaptasi dengan itu, karena kami menjalani pertandingan secara beruntun dengan jeda waktu yang singkat, dan inilah sifat sepak bola serta musim ini".

Gelandang asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya rasa yang paling memengaruhinya (Flick) adalah ketika para pemain tidak mendapatkan istirahat yang cukup".


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google