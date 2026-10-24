Javi, pemain Barcelona, mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Jose Mourinho asal Portugal, pelatih Real Madrid, dengan menyebutkan bahwa ia menikmati berhadapan dengan para pelatih yang memiliki kepribadian kuat dan penuh semangat, dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN" menjelang pertandingan melawan Real Madrid di El Clasico, besok Minggu di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh LaLiga.

Menanggapi pertanyaan tentang apakah pernyataan-pernyataan Mourinho mengganggunya, Javi berkata: "Tidak, sejujurnya, saya suka ketika dia berbicara. Saya menyukai tipe pelatih seperti ini".

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Dan ketika ditanya apakah yang dimaksudnya adalah para pelatih yang memiliki kepribadian penuh semangat dan kuat, ia menjawab: "Ya, saya menyukai tipe pelatih seperti ini, dan saya juga suka berhadapan dengan Mourinho sebagai lawan. Saya sangat menghormatinya, jadi pernyataan-pernyataannya sama sekali tidak mengganggu saya".

"Sangat Jerman"

Dan tentang gaya Hansi Flick, pelatih kepala tim Catalan, dalam menangani para pemain menjelang pertandingan-pertandingan besar, Javi berkata: "Flick sangat terpengaruh ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk tim. Misalnya, ketika kami terpaksa tinggal di Sevilla karena kondisi cuaca, dia sangat kesal, karena dia sangat Jerman dalam hal ini, dan tidak suka jika segala sesuatunya keluar dari rencana".

Ia menambahkan: "Dia sangat peduli terhadap para pemain, dan selalu ingin agar semua orang siap 100%, serta mendapatkan perawatan dan istirahat yang cukup. Seperti yang dia katakan selama beberapa hari terakhir, kami mengalami kelelahan fisik dan mental yang besar, tetapi kami harus beradaptasi dengan itu, karena kami menjalani pertandingan secara beruntun dengan jeda waktu yang singkat, dan inilah sifat sepak bola serta musim ini".

Gelandang asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya rasa yang paling memengaruhinya (Flick) adalah ketika para pemain tidak mendapatkan istirahat yang cukup".



