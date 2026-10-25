Javi, pemain Barcelona, menegaskan kesiapannya untuk berjuang dengan sekuat tenaga menghadapi Real Madrid, dalam laga El Clasico yang dinantikan di Stadion Camp Nou, sembari menekankan bahwa absennya Vinicius Junior dan Dani Ceballos tidak akan memengaruhi semangatnya untuk pertandingan tersebut.

Perlu diingat bahwa pertandingan El Clasico selalu menyuguhkan momen-momen tegang, dan Javi merupakan salah satu pemain yang menikmati laga semacam ini serta tidak ragu membela rekan-rekannya.

Gelandang asal Spanyol itu pernah terlibat dalam berbagai perselisihan dengan para pemain Real Madrid, serta berulang kali berbenturan dengan Vinicius Junior, namun laga kali ini tidak akan menyaksikan bentrokan baru di antara keduanya karena absennya pemain asal Brasil tersebut.

Sebelumnya, Javi juga pernah berbenturan dengan rekan senegaranya, Dani Ceballos, yang telah meninggalkan Real Madrid menuju Real Betis.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Javi berkata, dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN": "Apakah pertandingan akan kurang seru tanpa Vinicius dan Ceballos? Itu tidak penting bagiku. Ini Real Madrid, dan aku akan berjuang dengan sekuat tenaga, tak peduli siapa pun pemain yang ada di lapangan. Mungkin ada pemain yang lebih kusukai daripada yang lain, atau yang tidak kusukai, tetapi aku tidak menganggap siapa pun sebagai temanku di dalam lapangan."

Pemain Barcelona itu menambahkan: "Yang kuharapkan hanyalah mempersembahkan kemenangan yang layak diraih para suporter dalam El Clasico."