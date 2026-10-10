Gattuso: "Lazio, tidak ada pusing. Begini kondisi Gudmundsson"

Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, berbicara pada sehari sebelum laga kandang melawan Monza, dalam konferensi pers:





Neraca jeda panjang ini? Bagaimana kondisi para pemain tim nasional saat kembali? Apa yang Anda harapkan dari tim?





Bahwa kami benar-benar waspada, tanpa membiarkan diri kami dikejutkan. Monza punya keberanian, ini tim muda yang punya energi. Mereka akan menekan kami dengan intensitas. Kami harus siap dan rendah hati, ini terlihat seperti laga yang mudah, tapi sama sekali tidak demikian. Dibutuhkan Lazio yang hebat untuk membawa pulang poin. Kami sudah bekerja, para pemain sudah beristirahat, kami memberi menit bermain kepada mereka yang belum memilikinya. Ada yang kembali dari tim nasional dengan penuh semangat dan menit bermain di kakinya. Saya melihat mereka dalam kondisi baik, dengan intensitas yang kami cari. Saya senang dengan bagaimana mereka kembali dan bagaimana mereka berlatih.





Bagaimana kondisi Pinamonti?





Pertandingan berikutnya LAZ Serie A 09.00 MON

Seperti yang sudah saya katakan di Venesia, keputusan sekarang ada pada saya. Dia dan juga yang lain, semuanya harus tenang. Saya melakukan segalanya agar tim terus berputar. Kami membutuhkan semua orang. Lalu saya yang harus memilih. Saya senang dengan cara dia berlatih, dengan perkembangan yang dia tunjukkan. Dia harus melanjutkan seperti ini, tapi itu juga berlaku untuk semua yang lain.





Bagaimana kondisi Provstgaard? Apakah dia layak mendapat giliran istirahat? Pellegrini?





Kita lihat besok, dia baik-baik saja, fisiknya seperti Iron Man. Dia suka bekerja, tubuhnya tegap. Dia sudah hampir mencapai 2 ribu menit bermain, dia dalam kondisi baik, dia sudah berlatih. Dia melaju seribu per jam seperti yang lain. Soal Pellegrini, itu sederhana, saya berbicara dengan semua orang, Luca tahu dinamika klub. Ini adalah dinamika klub. Kita lihat apa yang akan terjadi. Klub tahu apa pemikiran saya, selama saya di sini mereka harus diperlakukan sebagai profesional dan diperlakukan dengan baik. Dia tidak pernah dicoret dari skuad, dia selalu siap sedia, dia memainkan laga-laga uji coba. Dia paham bahwa seseorang harus tersisih mengingat kami punya 3 bek kiri. Bagi saya, 100 persen dia adalah pemain Lazio, lalu itu tergantung klub.









Perkembangan Lazio, terutama melawan tim-tim yang seagresif ini, apakah harus lewat permainan operan yang lebih baik?





Menurut saya justru sebaliknya, jika terus memainkan operan dan tidak melihat ke depan, Anda berisiko bola direbut... Kami harus melihat ke depan, saya sama sekali tidak peduli pada penguasaan bola. Kami harus bisa, saat merebut bola, dengan keinginan melakukan pressing ultra-ofensif, untuk melihat ke depan.





Dalam hal apa Lazio bisa berkembang? Apakah Anda akan mengandalkan para pemain tim nasional atau mereka yang beristirahat?





Itulah kekhawatiran yang kami miliki saat berdiskusi dengan staf pelatih. Kami selalu berusaha mengubah sesedikit mungkin, mengandalkan hal-hal yang paling pasti. Penilaian tentu dilakukan. Kami harus tetap berada di dalam pertandingan tanpa terdampak oleh kejadian yang muncul. Di Venesia itu terlihat, kami menjalani babak pertama dengan penderitaan yang sangat besar, tapi di babak kedua kami kembali masuk ke dalam pertandingan dan berkembang. Melawan Milan, setelah 2-2, saya pikir laga akan berakhir dalam "tragedi", tetapi kami bagus dalam merebutnya kembali.





Besok apakah akan dibutuhkan lebih banyak keseimbangan?





Kita lihat, saat ini kami ingin bermain dengan cara tertentu. Jika kami ingin melakukan hal-hal tertentu, itu harus dilakukan 100 persen. Tentu ini laga di mana kami harus waspada secara mental, tahu permainan seperti apa yang harus kami lakukan. Mereka agresif, mereka tidak takut. Kami harus punya keberanian dan tahu bagaimana menyakiti Monza. Posisi pertama itu reduktif, saya tidak melihat klasemen. Kami hanya memikirkan Monza, lalu nanti kita lihat. Saya tidak pusing, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan keinginan untuk terus memberi kejutan.









Apakah ada seseorang di skuad yang punya potensi seperti "Tavares"?





Saya sudah mengatakan bahwa saya benci orang malas, yang punya bakat sangat besar dan berpikir bahwa mereka tidak bisa berkembang lagi. Saya mengenal begitu banyak juara, saya bermain bersama 8 pemenang Ballon d'Or sepanjang karier saya, perbedaannya ditentukan oleh kerja keras dan kerendahan hati. Saya terganggu ketika melihat mereka yang berbakat hanya bekerja ala kadarnya, itu pemborosan. Dalam olahraga, selalu bisa berkembang. Ini bukan kata-kata basa-basi. Jika kami berada di posisi seperti sekarang, kami harus terus mengayuh. Saya melihat orang-orang yang melakukannya, kami sedang mencoba melakukan sesuatu yang baru, saya melihat antusiasme dan kemauan. Ini berat, saya tahu. Kadang saya melihat wajah-wajah yang kelelahan. Tapi semua orang tahu bahwa jika kami ingin bermain seperti ini, kami hanya punya satu jalan, yaitu kerja keras dan melaju kencang.





Frattesi mengatakan bahwa dia akan berjalan kaki dari Milan ke Roma. Anda?





Saya sangat blak-blakan, dengan Davide saya ingat betul apa yang kami katakan saat saya menjadi pelatih tim nasional. Saya tidak akan merasa nyaman dengan diri saya sendiri jika saya tidak bicara terus terang kepadanya. Karakteristiknya semua orang tahu, untuk suatu periode dia sempat kehilangan arah dan mungkin sedikit terlena. Lalu saya datang ke sini, kami saling berhubungan, saya mendorongnya untuk mengambil keputusan itu, bagi dia tidak wajib datang ke sini. Saya melakukannya dengan semua pemain, saya selalu punya hubungan yang sangat baik dengan mereka. Saya mungkin punya masalah, tetapi keesokan harinya bagi saya semuanya sudah selesai. Sering dikatakan bahwa saya orang yang bertengkar dengan pemain dan presiden klub. Saya tidak menyimpan dendam, malah jika saya melihat ada kejujuran dan kecerdasan saya suka berdiskusi. Saya punya satu kekurangan, saya ingin ketika turun ke lapangan semuanya dilakukan sebagaimana mestinya. Lalu jika seseorang lelah saya lebih memilih tidak melihatnya di lapangan: dia memberi tahu saya dan saya memberinya istirahat, saya lebih suka begitu. Dua-tiga pemain yang bermain dengan intensitas lebih rendah bisa merusak satu tim secara keseluruhan. Siapa pun yang dekat dengan saya langsung tahu seperti apa saya.









Apa yang Anda tekankan selama jeda?





Itu mudah, kami membuat mereka bekerja keras lalu memberi mereka istirahat karena kami menekan sangat keras dan memang tepat bagi mereka untuk bersama keluarga masing-masing, kecuali Cancellieri yang membuat ulah besar. Kepada tim saya memberi hadiah kecil berupa hari libur, lalu mereka kembali dan kami membunuh mereka dari sisi beban kerja.













Neraca jeda panjang ini? Bagaimana kondisi para pemain tim nasional saat kembali? Apa yang Anda harapkan dari tim?





Bahwa kami benar-benar waspada, tanpa membiarkan diri kami dikejutkan. Monza punya keberanian, ini tim muda yang punya energi. Mereka akan menekan kami dengan intensitas. Kami harus siap dan rendah hati, ini terlihat seperti laga yang mudah, tapi sama sekali tidak demikian. Dibutuhkan Lazio yang hebat untuk membawa pulang poin. Kami sudah bekerja, para pemain sudah beristirahat, kami memberi menit bermain kepada mereka yang belum memilikinya. Ada yang kembali dari tim nasional dengan penuh semangat dan menit bermain di kakinya. Saya melihat mereka dalam kondisi baik, dengan intensitas yang kami cari. Saya senang dengan bagaimana mereka kembali dan bagaimana mereka berlatih.





Bagaimana kondisi Pinamonti?





Seperti yang sudah saya katakan di Venesia, keputusan sekarang ada pada saya. Dia dan juga yang lain, semuanya harus tenang. Saya melakukan segalanya agar tim terus berputar. Kami membutuhkan semua orang. Lalu saya yang harus memilih. Saya senang dengan cara dia berlatih, dengan perkembangan yang dia tunjukkan. Dia harus melanjutkan seperti ini, tapi itu juga berlaku untuk semua yang lain.





Bagaimana kondisi Provstgaard? Apakah dia layak mendapat giliran istirahat? Pellegrini?





Kita lihat besok, dia baik-baik saja, fisiknya seperti Iron Man. Dia suka bekerja, tubuhnya tegap. Dia sudah hampir mencapai 2 ribu menit bermain, dia dalam kondisi baik, dia sudah berlatih. Dia melaju seribu per jam seperti yang lain. Soal Pellegrini, itu sederhana, saya berbicara dengan semua orang, Luca tahu dinamika klub. Ini adalah dinamika klub. Kita lihat apa yang akan terjadi. Klub tahu apa pemikiran saya, selama saya di sini mereka harus diperlakukan sebagai profesional dan diperlakukan dengan baik. Dia tidak pernah dicoret dari skuad, dia selalu siap sedia, dia memainkan laga-laga uji coba. Dia paham bahwa seseorang harus tersisih mengingat kami punya 3 bek kiri. Bagi saya, 100 persen dia adalah pemain Lazio, lalu itu tergantung klub.









Perkembangan Lazio, terutama melawan tim-tim yang seagresif ini, apakah harus lewat permainan operan yang lebih baik?





Menurut saya justru sebaliknya, jika terus memainkan operan dan tidak melihat ke depan, Anda berisiko bola direbut... Kami harus melihat ke depan, saya sama sekali tidak peduli pada penguasaan bola. Kami harus bisa, saat merebut bola, dengan keinginan melakukan pressing ultra-ofensif, untuk melihat ke depan.





Dalam hal apa Lazio bisa berkembang? Apakah Anda akan mengandalkan para pemain tim nasional atau mereka yang beristirahat?





Itulah kekhawatiran yang kami miliki saat berdiskusi dengan staf pelatih. Kami selalu berusaha mengubah sesedikit mungkin, mengandalkan hal-hal yang paling pasti. Penilaian tentu dilakukan. Kami harus tetap berada di dalam pertandingan tanpa terdampak oleh kejadian yang muncul. Di Venesia itu terlihat, kami menjalani babak pertama dengan penderitaan yang sangat besar, tapi di babak kedua kami kembali masuk ke dalam pertandingan dan berkembang. Melawan Milan, setelah 2-2, saya pikir laga akan berakhir dalam "tragedi", tetapi kami bagus dalam merebutnya kembali.





Besok apakah akan dibutuhkan lebih banyak keseimbangan?





Kita lihat, saat ini kami ingin bermain dengan cara tertentu. Jika kami ingin melakukan hal-hal tertentu, itu harus dilakukan 100 persen. Tentu ini laga di mana kami harus waspada secara mental, tahu permainan seperti apa yang harus kami lakukan. Mereka agresif, mereka tidak takut. Kami harus punya keberanian dan tahu bagaimana menyakiti Monza. Posisi pertama itu reduktif, saya tidak melihat klasemen. Kami hanya memikirkan Monza, lalu nanti kita lihat. Saya tidak pusing, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan keinginan untuk terus memberi kejutan.









Apakah ada seseorang di skuad yang punya potensi seperti "Tavares"?





Saya sudah mengatakan bahwa saya benci orang malas, yang punya bakat sangat besar dan berpikir bahwa mereka tidak bisa berkembang lagi. Saya mengenal begitu banyak juara, saya bermain bersama 8 pemenang Ballon d'Or sepanjang karier saya, perbedaannya ditentukan oleh kerja keras dan kerendahan hati. Saya terganggu ketika melihat mereka yang berbakat hanya bekerja ala kadarnya, itu pemborosan. Dalam olahraga, selalu bisa berkembang. Ini bukan kata-kata basa-basi. Jika kami berada di posisi seperti sekarang, kami harus terus mengayuh. Saya melihat orang-orang yang melakukannya, kami sedang mencoba melakukan sesuatu yang baru, saya melihat antusiasme dan kemauan. Ini berat, saya tahu. Kadang saya melihat wajah-wajah yang kelelahan. Tapi semua orang tahu bahwa jika kami ingin bermain seperti ini, kami hanya punya satu jalan, yaitu kerja keras dan melaju kencang.





Frattesi mengatakan bahwa dia akan berjalan kaki dari Milan ke Roma. Anda?





Saya sangat blak-blakan, dengan Davide saya ingat betul apa yang kami katakan saat saya menjadi pelatih tim nasional. Saya tidak akan merasa nyaman dengan diri saya sendiri jika saya tidak bicara terus terang kepadanya. Karakteristiknya semua orang tahu, untuk suatu periode dia sempat kehilangan arah dan mungkin sedikit terlena. Lalu saya datang ke sini, kami saling berhubungan, saya mendorongnya untuk mengambil keputusan itu, bagi dia tidak wajib datang ke sini. Saya melakukannya dengan semua pemain, saya selalu punya hubungan yang sangat baik dengan mereka. Saya mungkin punya masalah, tetapi keesokan harinya bagi saya semuanya sudah selesai. Sering dikatakan bahwa saya orang yang bertengkar dengan pemain dan presiden klub. Saya tidak menyimpan dendam, malah jika saya melihat ada kejujuran dan kecerdasan saya suka berdiskusi. Saya punya satu kekurangan, saya ingin ketika turun ke lapangan semuanya dilakukan sebagaimana mestinya. Lalu jika seseorang lelah saya lebih memilih tidak melihatnya di lapangan: dia memberi tahu saya dan saya memberinya istirahat, saya lebih suka begitu. Dua-tiga pemain yang bermain dengan intensitas lebih rendah bisa merusak satu tim secara keseluruhan. Siapa pun yang dekat dengan saya langsung tahu seperti apa saya.









Apa yang Anda tekankan selama jeda?





Itu mudah, kami membuat mereka bekerja keras lalu memberi mereka istirahat karena kami menekan sangat keras dan memang tepat bagi mereka untuk bersama keluarga masing-masing, kecuali Cancellieri yang membuat ulah besar. Kepada tim saya memberi hadiah kecil berupa hari libur, lalu mereka kembali dan kami membunuh mereka dari sisi beban kerja.





Perkiraan waktu pemulihan di ruang perawatan?





Kami menyiapkan pernyataan resmi justru untuk itu, saya pikir yang terbaik adalah dokter datang dan menjelaskan dinamikanya. Dengan Marusic ada harapan untuk mendapatkannya kembali lebih cepat, ada masalah-masalah kecil. Selebihnya kami berada di jalur yang benar, jalur yang memang harus kami tempuh. Cataldi sudah berlatih dengan tim selama 5-6 hari.





Tentang Gudmundsson?





Sudah saya katakan, saya bukan dokter, gambaran saat ini adalah selama 10-12 hari dia harus tetap tidak beraktivitas dengan lengan dalam keadaan tidak bergerak.





Di lini depan, apakah pilihan akan bergantung pada pergantian pemain?





Tiga pemain terbaik akan menjadi starter, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dalam laga berjalan.





Untuk Pellegrini, apakah Anda akan berbicara dengan klub?





Kami masih punya dua tempat yang harus diisi, klub tahu apa yang saya pikirkan.





Apakah Anda berbicara dengan klub soal kemungkinan menambah pemain bebas transfer lain jika bursa transfer Januari diblokir?





Saya berbicara setiap hari dengan direktur olahraga. Dengan presiden saya jarang bicara soal sepakbola. Kami harus memahami dari sisi manusia dan sepakbola, ada banyak aspek. Ini adalah kelompok yang bekerja dan merasa nyaman bersama. Kelompok yang mengikuti kami. Kami harus sangat baik agar tidak melakukan kesalahan, saya sangat percaya soal itu. Lalu semuanya tergantung pada apa yang ditawarkan pasar transfer dan apa yang bisa dilakukan. Tetapi dari sisi manusia kami tidak boleh salah sedikit pun.





Apakah Anda bertemu presiden, apakah Anda berbicara dengannya soal isu suporter?





Saya tidak bisa berbicara soal suporter, itu juga jadi membosankan jika terus mengatakan hal yang sama. Saya hanya bisa berbuat sedikit, ini urusan antara presiden dan suporter. Semakin sedikit saya membicarakannya, semakin baik. Lalu ada topik-topik sensitif yang tersentuh, apa pun yang dikatakan di dunia saat ini akan dipolitisasi. Bagi saya, sungguh menyedihkan bermain di stadion seperti Olimpico tanpa suporter. Mulai sekarang saya tidak akan membicarakan hal ini lagi.







