Gasperini: "United dan PSG? Di beberapa lini, jumlah pemain kami terbatas..."

Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, berbicara kepada Sky Sport setelah kemenangan 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions:





Gasperini, selamat atas kemenangan ini.

"Terima kasih, selamat malam semuanya."

Kita mulai dengan kabar bahwa Pellegrini ditarik keluar karena masalah otot. Besok tentu kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Pertandingan seperti ini pada akhirnya terlihat mudah, tetapi tidak ada yang mudah di Liga Champions. Hari ini Roma memegang kendali penuh, menciptakan banyak peluang, dan tidak menghadapi ancaman. Tim dalam kondisi baik.

"Ya, tentu. Tim ini punya semangat dan berada dalam kondisi baik. Namun, kami tidak boleh terlalu berpuas diri, bukan? Kami harus selalu melakukan hal-hal mendasar, bermain konsisten, dan pada malam seperti ini kami juga bisa bermain sedikit lebih cermat."





Hal positif setelah kekalahan dari Real: pertama, respons tim. Para pemain tidak terlalu terpaku memikirkan tujuh menit itu, tetapi langsung bangkit. Lalu, rotasi pemain kini menjadi hal yang rutin. Ada enam atau tujuh perubahan, tetapi prinsip permainan tetap tertanam kuat dalam skuad. Dalam 180 menit, itu bukan respons yang kecil, bukan?

"Bukan, bukan. Itu respons yang sangat penting karena jadwalnya memang seperti itu. Kami membutuhkan semua pemain untuk memenuhi tuntutan Roma setiap kali mereka mendapat kesempatan bermain. Respons ini penting karena memungkinkan kami melangkah maju dengan percaya diri dan memperluas pilihan pemain yang berpotensi menjadi starter hingga mencakup hampir seluruh skuad."





Tentang pertandingan berikutnya melawan PSG dan Manchester United.

"Ya, satu-satunya hal yang sedikit mengkhawatirkan saya adalah setiap kali memainkan pertandingan seperti ini, kami berisiko kehilangan seorang pemain. Sekarang Cristante sudah kembali, tetapi kami kehilangan Pellegrini. Di beberapa lini, pilihan pemain kami benar-benar agak terbatas. Itulah satu-satunya bahaya dari pertandingan-pertandingan ini. Selebihnya, pertandingan ini dinantikan dan luar biasa. Bagi saya, ini ujian yang luar biasa. Namun, apa pun hasilnya, dari pertandingan seperti ini Anda selalu mendapat informasi tambahan dan kesempatan untuk berkembang. Liga Champions luar biasa dalam hal itu, dan kami akan menghadapi kedua pertandingan tersebut dengan semangat ini."





Menurut saya, sikap tim dalam dua pertandingan terakhir sungguh mengejutkan dalam arti tertentu, setidaknya bagi saya. Setelah pertandingan yang sangat bagus itu, yang saya sebut sebagai pertandingan yang sangat bagus melawan Real Madrid, ada kemungkinan tim bereaksi berbeda... Namun, respons hampir seluruh skuad justru luar biasa. Itu menunjukkan kemampuan besar Anda, karena tim bisa saja meremehkan pertandingan ini. Sebaliknya, mereka tampil habis-habisan dengan agresivitas yang benar-benar menggugah. Sungguh tim yang bagus, Mister.

"Terima kasih, terima kasih. Namun, penting bagi kami untuk langsung memainkan pertandingan dengan serius, sebagian karena kami membutuhkan tiga poin, sebagian lagi karena tidak ada tim yang mudah dihadapi di Liga Champions. Di liga saja tidak ada, apalagi di Liga Champions. Kami jelas tampil baik dalam cara kami menjalani pertandingan. Saya juga harus mengatakan bahwa kami cukup banyak merotasi pemain dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dan itu membuat sebagian besar pemain tetap bugar. Setidaknya, kami tidak punya banyak alasan untuk mengeluhkan kelelahan. Menurut saya, membicarakan kelelahan pada tahap ini memang agak berlebihan. Namun, dengan memainkan pertandingan seperti ini, Anda juga menemukan ritme dan mencapai kondisi yang lebih baik. Saat ini saya punya beberapa pemain yang sejujurnya sedang dalam kondisi baik, dan selama kondisi mereka seperti itu, sudah tepat untuk memainkan mereka."



