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Kemitraan yang sempurna

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Sebuah nama besar asal Spanyol masuk dalam radar Barcelona, di tengah sejumlah data yang bisa menjadikan perekrutannya sebagai prioritas klub Katalan pada bursa transfer mendatang.

Surat kabar Spanyol "Sport"mengungkap bahwa Pedro Porro, bek sayap Tottenham, bisa menjadi salah satu nama yang kuat diajukan ke meja Barcelona, menyusul keinginannya untuk meninggalkan Premier League dan memikirkan kembali ke lapangan-lapangan Spanyol, meski terikat kontrak dengan klub London itu hingga Juni 2031.





Yamal jadi kata sandi dalam transfer ini?

Ketertarikan Barcelona kepada Porro kembali menghadirkan ke permukaan apa yang diterbitkan surat kabar Spanyol "El Nacional" pada Agustus lalu, mengenai keyakinan Lamine Yamal bahwa bek sayap Spanyol itu merupakan transfer ideal bagi tim, bahkan mengalahkan nama-nama sekelas Rodri dan Julian Alvarez dalam daftar prioritasnya.

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Menurut laporan sebelumnya, Yamal membentuk kemitraan istimewa dengan Porro saat meraih kemenangan bersama timnas Spanyol di Piala Dunia lalu, setelah merasakan kemampuan sang pemain membaca pergerakannya, baik ketika maju di sisi kanan, masuk ke area dalam, maupun turun untuk membantu membangun serangan.

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Bintang Barcelona itu menilai kehadiran pemain dengan spesifikasi seperti ini bisa memberinya ruang gerak yang lebih luas, serta mengurangi pengawalan defensif yang diterapkan kepadanya, berkat kemampuan bek sayap tersebut menciptakan keunggulan jumlah pemain dan memberikan dukungan serangan secara terus-menerus.

Selain itu, merekrut Porro bisa memberi pelatih Hansi Flick solusi tambahan di sisi kanan, terutama karena Jules Kounde, meski memiliki kemampuan bertahan, tidak menghadirkan karakteristik ofensif yang sama seperti yang dimiliki bek sayap Tottenham tersebut.









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Kounde dan Balde jadi kunci transfer

Namun jalan menuju penuntasan transfer ini tidak akan mudah, karena "Sport" menjelaskan bahwa manajemen Barcelona tidak berencana menginvestasikan dana besar untuk memperkuat posisi bek sayap sebelum menyelesaikan beberapa berkas terkait skuad tim saat ini.

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Nama Jules Kounde dan Alejandro Balde mencuat di antara kemungkinan yang bisa memengaruhi langkah klub, sebab kepergian Kounde bisa langsung membuka pintu bagi perekrutan Porro untuk mengisi posisi bek kanan, sementara penjualan Balde bisa menyediakan sumber dana yang membantu membiayai transfer tersebut, dengan catatan perlunya menata ulang opsi-opsi pertahanan.

Rintangan terbesar tetap sikap Tottenham, yang telah memperbarui kontrak Porro hingga tahun 2031, dan tidak menghadapi tekanan kontrak untuk melepas salah satu elemen pentingnya. Hal itu berarti Barcelona mungkin perlu mengajukan tawaran finansial yang sangat besar untuk meyakinkan klub Inggris itu menyetujui kepergiannya.

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"Sport" menegaskan bahwa Barcelona belum mengajukan tawaran resmi hingga saat ini, tetapi memantau sikap pemain, seiring dengan mengkaji opsi-opsi lain, di antaranya Ivan Fresneda, bek sayap Sporting Lisbon.

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