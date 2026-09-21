Marc Cucurella menuai kritik baru setelah tampil kurang meyakinkan dalam derby Madrid melawan Atletico, di markas tim tuan rumah, di mana Real kalah pada hari Minggu dan melorot ke peringkat keempat di La Liga.

Derby Madrid diwarnai sebuah insiden yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pertandingan, setelah David Hancko mengirim umpan panjang ke arah Giuliano Simeone, yang lolos di belakang lini pertahanan Real Madrid dan memperoleh penalti yang menyebabkan Dean Huijsen diusir.

Atletico memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk unggul dan memperlebar selisih, sebelum Real Madrid memperkecil skor menjadi 2-1, tetapi tuan rumah mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir.

Cucurella menjadi salah satu pemain yang paling banyak dikritik usai laga, karena bek kiri itu terus memberikan kejutan buruk bagi para pendukung Real dan tim pelatih, sejak awal musim ini, akibat penampilannya yang menurun, sementara sebagian pihak menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah minimnya dukungan defensif Vinicius di sisi yang sama, hal yang semakin mempersulit tugas bek asal Spanyol tersebut.

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Mantan kiper timnas Spanyol, Real Madrid, dan Valencia, Santi Canizares, meragukan kemampuan bek kiri Real Madrid itu untuk mengembalikan level penampilan yang ia tunjukkan bersama "La Roja" di Piala Dunia 2026.

Situs Estadio Deportivo mengutip pernyataan Canizares melalui radio Cadena COPE, di mana ia berkata: "Cucurella bukanlah pemain yang kita lihat di Piala Dunia atau Piala Eropa atau bersama timnas Spanyol secara umum. Saya tidak meragukan bakatnya, karena kualitasnya tak terbantahkan, tetapi ia bukan pemain yang sama."

Mantan kiper Real Madrid itu menilai bahwa posisi bek kiri masih menjadi masalah bagi tim putih tersebut musim ini, pendapat yang sebelumnya telah diungkapkan oleh mantan pemain Real Madrid Puli Rincon, yang meragukan sejauh mana gaya bermain Jose Mourinho dan metode tim saat ini cocok dengan kemampuan Cucurella.

Sebaliknya, sebagian pihak mengaitkan penurunan penampilan Cucurella dengan padatnya jadwal pertandingan, terutama karena ia tidak mendapatkan masa istirahat yang cukup selama musim panas akibat keikutsertaannya bersama Spanyol di Piala Dunia.