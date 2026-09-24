Awal musim ini tidak berjalan ideal bagi Mauro Icardi, karena setelah kontraknya dengan klub Turki, Galatasaray, berakhir, penyerang asal Argentina itu masih tanpa klub, di tengah banyaknya pertanyaan mengenai masa depannya.

Dan kini Icardi menerima pukulan baru setelah diputuskan untuk dilarang mengemudi, menyusul tersebarnya sebuah video yang diunggah pasangannya, yang mendokumentasikan sejumlah pelanggaran lalu lintas, di antaranya mengemudi dengan SIM yang sudah kedaluwarsa, menurut surat kabar "AS" Spanyol.

Kementerian Transportasi di ibu kota Argentina, Buenos Aires, menjatuhkan hukuman tersebut, sementara tanggal berakhirnya larangan pencegahan itu ditetapkan secara simbolis pada 1 Januari 2099, sesuai dengan "Undang-Undang Regional 13927" di provinsi Buenos Aires.

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Dalam video tersebut muncul pasangan Icardi saat ini, Eugenia "La China" Suarez, tanpa sabuk pengaman, sementara ia mengeluarkan lebih dari separuh tubuhnya dari jendela mobil saat mobil sedang melaju, ketika sang pemain sedang mengemudikan mobil, sebelum kemudian diketahui bahwa SIM-nya sudah kedaluwarsa.

Pihak resmi di Buenos Aires menjelaskan bahwa pelanggaran ini mengharuskan pencabutan SIM, dengan keharusan bagi Icardi untuk lulus sebuah ujian guna mendapatkannya kembali, dan mereka mengatakan: "Kami memutuskan untuk melarangnya secara pencegahan. Dan sebelum memperoleh SIM baru, kelayakannya untuk mengemudi harus dinilai. Keselamatan di jalan tidak menerima pengecualian."

Sementara di sisi sepak bola, masa depan penyerang asal Argentina itu masih belum jelas hingga saat ini, di tengah dikaitkannya namanya dengan sejumlah klub di liga Qatar, Meksiko, dan Argentina, tanpa tercapainya kesepakatan resmi mengenai tujuan berikutnya.



