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Villarreal merilis pernyataan resmi pada Minggu (hari ini) usai takluk dari Barcelona untuk mengungkap kebenaran di balik rumor yang menyelimuti pemain asal Pantai Gading mereka, Nicolas Pépé, dalam beberapa waktu terakhir.

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Pernyataan Villarreal itu muncul setelah laga yang diwarnai kebangkitan luar biasa Barcelona, yang sukses membalikkan ketertinggalan 2-0 dan mencetak remontada atas tuan rumah lewat kemenangan berharga 3-2 sehingga membawa pulang tiga poin. Namun, seusai pertandingan, sorotan justru beralih ke kasus Pépé setelah beredar sejumlah laporan dan video yang kembali memicu perdebatan soal penyebab absennya sang pemain pada Oktober/November lalu.

Pépé dimainkan pada babak kedua laga kontra Barcelona, tepatnya di menit ke-76, menggantikan rekannya, Santi Comesaña, ketika Barcelona sudah unggul 3-2. Namun, ia tak mampu menyelamatkan Villarreal dari kekalahan.

Klub Spanyol itu menjelaskan bahwa pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik seputar kondisi medis Nicolas Pépé, setelah sejumlah laporan media mengaitkan operasi mata yang dijalani sang pemain dengan aksinya menyaksikan gerhana matahari tanpa pelindung pada musim panas lalu. Informasi tersebut langsung dibantah tegas oleh Villarreal.

Berikut isi pernyataan tersebut: "Menanggapi laporan yang belakangan dipublikasikan di berbagai media, Villarreal menegaskan bahwa kabar mengenai adanya kaitan antara operasi mata Nicolas Pépé dan aktivitas menyaksikan gerhana matahari sama sekali tidak benar. Jadwal operasi telah ditetapkan sebelumnya karena alasan yang tidak berhubungan dengan peristiwa tersebut. Klub mengimbau semua pihak untuk mengedepankan akurasi dan tanggung jawab saat membahas topik apa pun yang berkaitan dengan kesehatan para pemainnya."

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Pépé sebelumnya absen membela Villarreal sepanjang Oktober dan tidak tampil dalam laga melawan Real Madrid, Elche, dan Valencia, sebelum kembali masuk skuad saat menghadapi Espanyol setelah menjalani prosedur medis pada matanya. Hal itu memunculkan tanda tanya mengenai jenis cedera dan durasi absennya.

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Polemik kian memanas setelah video pemain asal Pantai Gading itu tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat menatap gerhana matahari pada musim panas lalu tanpa mengenakan pelindung yang semestinya. Sejumlah laporan pun mengaitkan rekaman itu dengan operasi yang kemudian ia jalani, sebelum Villarreal akhirnya angkat bicara untuk meluruskan fakta dan membantah adanya hubungan antara kedua peristiwa tersebut.

Dalam pernyataannya, klub Spanyol itu menekankan pentingnya bersikap hati-hati dalam menyikapi informasi terkait kondisi kesehatan para pemainnya, terlebih karena hal ini menyangkut prosedur medis yang dijalani Pépé sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan kabar yang beredar soal menyaksikan gerhana matahari. Langkah ini diambil untuk mengakhiri spekulasi yang merebak setelah sang pemain tampil melawan Barcelona.

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Di kancah LaLiga, kekalahan dari Barcelona membuat Villarreal tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi 15 poin, setelah gagal meraih hasil positif dalam laga sulit melawan pemuncak klasemen, meski sempat unggul dua gol di awal pertandingan yang digelar di Camp Nou.

Villarreal mengawali laga dengan sempurna. Tajon Buchanan mencetak gol pertama pada menit kelima, sebelum Tani Oluwaseyi menambah gol kedua hanya dua menit berselang dan membuat tim Catalan itu tertekan sejak dini. Namun, Barcelona mampu bangkit di babak kedua lewat tiga gol beruntun.

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Di sisi lain, Barcelona meraih kemenangan penting yang memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen LaLiga. Raihan poin mereka kini menjadi 36, unggul tiga angka atas Real Madrid di peringkat kedua. Tim Catalan itu pun tetap bertahan di puncak usai remontada dramatis atas Villarreal.

Kebangkitan Barcelona diawali oleh Gerard Martín yang mencetak gol pertama pada menit ke-57, sebelum Fermín López menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Remontada kemudian dituntaskan lewat gol bunuh diri Pau Navarro pada menit ke-67, setelah ia membelokkan umpan silang Lamine Yamal ke gawangnya sendiri.

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Penderitaan Villarreal tak berhenti pada kekalahan. Pau Navarro diusir wasit pada masa injury time setelah menerima kartu kuning kedua, sehingga timnya menutup laga dalam situasi sulit, usai kehilangan keunggulan awal dan gagal mempertahankan dominasi menghadapi kebangkitan Barcelona di babak kedua.