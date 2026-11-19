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Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Inggris (FA) akibat nyanyian diskriminatif yang dilontarkan sejumlah suporter timnas Inggris saat menghadapi Spanyol di Madrid, Minggu lalu, dalam ajang UEFA Nations League. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Inggris 3-2.

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Komite Kontrol, Etika, dan Disiplin UEFA memutuskan untuk mendenda FA sebesar 15.000 euro, serta menjatuhkan larangan bersyarat selama satu pertandingan terhadap penjualan tiket bagi suporternya di laga-laga Eropa yang digelar di kandang lawan.

Masa percobaan sanksi tersebut berlaku selama dua tahun, artinya hukuman itu akan diberlakukan apabila pelanggaran serupa terulang dalam periode tersebut.

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Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul nyanyian sejumlah suporter yang berbunyi "Persetan dengan Paus dan Tentara Republik Irlandia". Nyanyian ini telah melekat pada sebagian suporter sepak bola Inggris selama puluhan tahun dan dipandang sebagai penghinaan bernuansa sektarian dan agama karena menyasar Paus, yang merupakan simbol keagamaan terkemuka bagi umat Katolik.

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Sekitar 3.000 suporter Inggris hadir dalam pertandingan yang digelar di Stadion Metropolitano, ibu kota Spanyol, Madrid, tersebut.

Nyanyian kontroversial itu terdengar sepanjang laga dan dikategorikan UEFA sebagai perilaku rasis dan/atau diskriminatif, sesuai regulasinya yang melarang penghinaan terhadap martabat individu atau kelompok atas dasar agama, ras, asal etnis, maupun karakteristik lain yang dilindungi.

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Juru bicara FA, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "Telegraph", mengatakan: "Kami tidak akan menoleransi nyanyian yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung ini. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian yang hadir di seluruh pertandingan Inggris, baik kandang maupun tandang, untuk mengidentifikasi para pelaku dan mengambil tindakan yang diperlukan."

Nyanyian tersebut memiliki latar belakang historis dan politik yang berkaitan dengan konflik di Irlandia Utara.

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Tentara Republik Irlandia (IRA) merujuk pada organisasi-organisasi bersenjata republikan Irlandia yang berupaya mengakhiri kekuasaan Inggris di Irlandia Utara dan mewujudkan penyatuan dengan Republik Irlandia.

Wilayah tersebut mengalami konflik sektarian dan politik selama puluhan tahun yang dikenal sebagai "The Troubles", antara kubu republikan nasionalis, yang mayoritas beragama Katolik, dan kubu loyalis pro-Inggris, yang mayoritas beragama Protestan, sebelum Perjanjian Jumat Agung pada 1998 turut mengakhiri fase kekerasan paling parah.

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Laga di Madrid tersebut merupakan pertemuan pertama kedua tim di tanah Spanyol sejak 2004. Saat itu, para pemain Inggris, termasuk sejumlah pemain berkulit hitam, menjadi sasaran pelecehan rasis dari suporter Spanyol. Hal itu mendorong pelatih Thomas Tuchel untuk mengingatkan para pemainnya mengenai protokol antirasisme sebelum laga terakhir tersebut.

Polemik soal nyanyian diskriminatif di stadion-stadion Spanyol sebelumnya juga sempat mencuat tahun ini, setelah suporter Spanyol melontarkan nyanyian anti-Muslim dalam laga uji coba melawan timnas Mesir di Barcelona.

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Saat itu, FIFA memutuskan untuk mendenda Federasi Sepak Bola Spanyol sebesar 15.000 pound sterling dan mewajibkannya menggelar laga uji coba berikutnya dengan penutupan sebagian tribune.