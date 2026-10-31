Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berhasil menciptakan retakan kecil di dalam tubuh Barcelona, meski mungkin ia sendiri tidak menyangka bahwa dampaknya akan sebesar ini, dan boleh jadi rencana sepak bolanya tidak lebih dari sekadar menyikapi situasi secara normal, sesuatu yang dalam banyak kasus tidak dianggap buruk dalam sepak bola.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", hasil El Clasico meninggalkan dampak negatif pada Hansi Flick dari berbagai sisi, setelah ia mengaitkan laga melawan Paris Saint-Germain dengan El Clasico, dan pada akhirnya keluar sebagai pihak yang kalah.

Di level taktik, Barcelona kehilangan keseimbangannya menghadapi Real Madrid, dan ketika kekalahan dengan skor 1-2 menjadi pasti, pelatih asal Jerman itu kembali bersembunyi di balik dalih hilangnya kebugaran fisik dan pemulihan para pemain.

Namun tampaknya ada hal-hal lain di balik layar, karena pada hari Rabu diadakan jamuan makan bersama untuk mempererat hubungan antaranggota tim, dan ketika hal-hal semacam ini terjadi, biasanya itu berarti ada persoalan yang perlu dibahas di dalam ruang ganti.

Pada hari Kamis, dewan direksi Barcelona mengejutkan semua orang dengan menyertakan penegasan tentang "kepercayaan penuh kepada tim dan staf teknis" dalam pernyataan media mereka.

Hampir dapat dipastikan bahwa ungkapan ini tidak membawa makna yang besar, tetapi tetap mencolok, sekalipun hadir dalam kerangka pujian terhadap tim.

Adapun pada hari Jumat, pelatih asal Jerman itu membuka pintu bagi kemungkinan merekrut pemain baru selama bursa transfer musim dingin pada Januari, setelah berkas ini tertunda sejak musim panas.

Semua perkembangan ini terjadi dalam beberapa hari setelah kekalahan di El Clasico.

Lamine Yamal pun tidak luput dari kritik, setelah beberapa pihak menegurnya karena bepergian ke London seorang diri pada Minggu malam, dalam perjalanan terpisah dari perjalanan resmi yang diatur oleh klub pada Senin pagi, dan perkumpulan pendukung Barcelona di tribun juga ditutup sementara.

Lebih dari itu, kembali mengemuka ke permukaan satu-satunya keluhan yang terus diulang-ulang para pendukung Barcelona terhadap Flick selama dua tahun pertamanya bersama tim, yang terkait dengan ketidakmampuan para pemainnya mengendalikan diri dalam situasi-situasi sulit.

Semua orang dalam konteks ini teringat laga leg kedua melawan Inter Milan di semifinal, ketika Barcelona berada dalam posisi ideal setelah unggul dengan skor 3-2, serta buruknya pengelolaan laga leg kedua di perempat final melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, ketika tim berhasil mewujudkan hal tersulit dan unggul dengan skor 2-0 dalam 25 menit pertama.

Penampilan Flick pada laga terakhir terasa membingungkan, meski ia terbiasa keluar sebagai pemenang dari krisis-krisis kecil yang dilaluinya bersama Barcelona, seperti krisis November yang bencana pada tahun 2024, serta kekalahan tanpa balas dengan empat gol pada leg pertama semifinal Copa del Rey, yang disusul kekalahan dari Girona.

Semua krisis tersebut menyaksikan perkembangan yang serupa dengan apa yang terjadi selama pekan ini, mulai dari pembicaraan internal, jamuan makan bersama, dan berbagai langkah lainnya, dan hari-hari mendatang akan mengungkap seberapa besar retakan yang diciptakan Mourinho di dalam tubuh Barcelona.